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АНАЛІТИКА

Литва, слідом за Латвією, заборонила в'їзд в країну автомобілів на білоруських номерах

 

Литва з 18 липня забороняє в'їзд на територію країни легкових автомобілів із білоруськими номерами незалежно від громадянства водія. Про це повідомляє пресслужба литовської митниці.

Напередодні аналогічну заборону запровадила Латвія. Заборона запроваджується в рамках санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.

Литва припускає деякі винятки. До 16 серпня можна в'їжджати в країну громадянам Білорусі на своєму автомобілі, якщо він має легальне право перебувати на території Євросоюзу. Водночас він може користуватися своїм автомобілем, але не продавати його. Виняток не поширюється на автомобілі, що належать юридичним особам або використовуються у комерційних цілях.

Ті легкові автомобілі з білоруськими номерами, які вже знаходяться на території Литви, мають залишити країну до 18 січня 2025 року.

Після цього автомобілі конфісковуватимуть, а водіїв штрафуватимуть.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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