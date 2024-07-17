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АНАЛІТИКА

Швейцарія відкрила понад 50 справ щодо порушення санкцій проти РФ

 

Швейцарія розпочала розслідування понад 50 випадків можливого порушення санкцій проти Росії та вже знайшла порушення у 15 з них.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомив Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO).

У відомстві зазначили, що ефективне впровадження санкцій є пріоритетом уряду країни та що на сьогодні відкрили 56 проваджень щодо їх порушень.

З них близько половини закрили, а у 15 випадках призначили штрафи. Решта залишаються на стадії розслідування, йдеться у повідомленні.

Водночас SECO не назвав ані сектори, ані окремі компанії, щодо яких ведеться розслідування.

Цього року Швейцарія заявила, що створила групу фахівців для розслідування та забезпечення дотримання санкцій, запроваджених Берном після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нещодавно Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) розширив свої санкційні списки проти Росії.

Раніше повідомляли, що Швейцарія заморозила російських активів на суму 13 мільярдів швейцарських франків (13,3 мільярда євро), що знаходяться в країні, зокрема понад 7 млрд франків резервів та активів центрального банку РФ.

Перед тим нижня палата парламенту Швейцарії не підтримала пропозицію про приєднання країни до міжнародної робочої групи REPO, яка відстежує та арештовує активи російських олігархів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
 

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