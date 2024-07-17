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АНАЛІТИКА

НАТО призначив спецпредставника в Україні

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 17 липня, оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосили в пресслужбі НАТО.

Патрик Тернер почне виконувати свої обов'язки в Києві у вересні 2024 року. Як старший представник він очолюватиме представництво Альянсу в Україні, "діятиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою в Києві", а також "координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні".

До призначення Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

"Для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами і партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО", - прокоментував Тернер.

Як відомо, саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня ухвалив рішення про збільшення присутності НАТО в Україні, зокрема призначення спеціального представника в Києві.

Там також погодили створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

В Офісі президента України загалом задоволені результатами Вашингтонського саміту НАТО.
 

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