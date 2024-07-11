Ілон Маск анонсував імплантацію чипа Neuralink другому пацієнту та хоче наділити людей надздібностями

Neuralink готується приблизно за тиждень імплантувати мозковий чип другому пацієнту. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск, пише Bloomberg.

Під час дискусії на платформі X мільярдер і кілька співробітників Neuralink розповіли про можливості нинішнього пристрою та майбутні перспективи, такі як лікування паралічу і втрати пам'яті.

У короткостроковій перспективі компанія має на меті допомогти пацієнтам з черепно-мозковими травмами та травмами хребта, дозволивши їм керувати смартфонами та комп'ютерами силою думки. Для цього вона імплантує пристрій, який називає "Телепатія" (Telepathy).

Ілон Маск зазначив, що довгострокова мета полягає в тому, щоб пом'якшити "цивілізаційні ризики ШІ". Він стверджує, що Neuralink може допомогти в цьому, створивши "більш тісний симбіоз між людським і цифровим інтелектом". Мільярдер сказав, що ідея "полягає в тому, щоб наділити людей надздібностями".

Команда також обговорила майбутні покоління пристрою. Засновник Neuralink сказав, що пацієнти зі старими моделями повинні мати можливість перейти на новіші.

"Ви хочете iPhone 15, - сказав Ілон Маск. - Не iPhone 1".

Нагадаємо, що на початку 2024 року Neuralink імплантувала чип першому пацієнту - ним став Нолан Арбо, який після нещасного випадку був паралізований нижче плечей. Завдяки пристрою чоловік зміг силою думки грати у відеоігри, переглядати інтернет-сторінки та переміщати курсор на ноутбуці.

Невдовзі після першої операції стало відомо про певні проблеми з пристроєм. Проте зміни у програмному забезпечені, які внесла компанія, дали змогу допомогли Нолану Арбо відновити багато можливостей пристрою.

Згодом Управління з продовольства та медикаментів (FDA) США дало "зелене світло" Neuralink на імплантацію мозкового чипа другій людині. Недавно стало відомо, що компанія готувалася до операції, але заплановане вирішили відкласти.