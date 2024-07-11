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Ілон Маск анонсував імплантацію чипа Neuralink другому пацієнту та хоче наділити людей надздібностями
13:39 11.07.2024 |
Neuralink готується приблизно за тиждень імплантувати мозковий чип другому пацієнту. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск, пише Bloomberg.
Під час дискусії на платформі X мільярдер і кілька співробітників Neuralink розповіли про можливості нинішнього пристрою та майбутні перспективи, такі як лікування паралічу і втрати пам'яті.
У короткостроковій перспективі компанія має на меті допомогти пацієнтам з черепно-мозковими травмами та травмами хребта, дозволивши їм керувати смартфонами та комп'ютерами силою думки. Для цього вона імплантує пристрій, який називає "Телепатія" (Telepathy).
Ілон Маск зазначив, що довгострокова мета полягає в тому, щоб пом'якшити "цивілізаційні ризики ШІ". Він стверджує, що Neuralink може допомогти в цьому, створивши "більш тісний симбіоз між людським і цифровим інтелектом". Мільярдер сказав, що ідея "полягає в тому, щоб наділити людей надздібностями".
Команда також обговорила майбутні покоління пристрою. Засновник Neuralink сказав, що пацієнти зі старими моделями повинні мати можливість перейти на новіші.
"Ви хочете iPhone 15, - сказав Ілон Маск. - Не iPhone 1".
Нагадаємо, що на початку 2024 року Neuralink імплантувала чип першому пацієнту - ним став Нолан Арбо, який після нещасного випадку був паралізований нижче плечей. Завдяки пристрою чоловік зміг силою думки грати у відеоігри, переглядати інтернет-сторінки та переміщати курсор на ноутбуці.
Невдовзі після першої операції стало відомо про певні проблеми з пристроєм. Проте зміни у програмному забезпечені, які внесла компанія, дали змогу допомогли Нолану Арбо відновити багато можливостей пристрою.
Згодом Управління з продовольства та медикаментів (FDA) США дало "зелене світло" Neuralink на імплантацію мозкового чипа другій людині. Недавно стало відомо, що компанія готувалася до операції, але заплановане вирішили відкласти.
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