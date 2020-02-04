Интерес к энергетической сфере Болгарии со стороны России не случаен

Артем ФИЛИПЕНКО / Деловая столица

Скандалы с участием российской разведки, похоже, становятся неотъемлемой частью политической жизни Болгарии, страны, имеющей неформальный имидж "самой пророссийской" из стран ЕС.

На днях Прокуратура Болгарии сообщила об открытии досудебного расследования в отношении двух граждан России. Как явствует из информации пресс-центра, в ходе одного предварительного следствия было установлено, что с 2017 г. по настоящее время первый секретарь консульского отдела посольства РФ в Софии собирал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Другое расследование позволило установить, что с октября 2018 г. по настоящее время сотрудник Торгового представительства России "собирал разведывательную информацию, в т.ч. представляющую государственную и служебную тайну в сфере энергетики и энергетической безопасности страны, которую он впоследствии отправил в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве". Для чего и установил контакт с болгарскими гражданами, которые располагали соответствующей информацией.

Министр иностранных дел Екатерина Захариева заявила, что Болгария объявит обоих российских дипломатов, уличенных в шпионаже, персонами нон грата.

Практически в это же время Прокуратура Болгарии предъявила трем россиянам обвинение в покушении на убийство владельца и торговца оружейного завода Эмилиана Гебрева, а также еще двух болгар в Софии в период с 28 апреля по 4 мая 2015 г. путем отравления "неизвестным фосфорорганическим веществом". Все трое заболели, но выжили. Расследование отравления было возобновлено в 2018 г., после того как Гебрев заявил прокурорам, что у него есть основания полагать, что используемое на нем вещество могло быть похоже на газ "Новичок", использованный при попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В феврале прошлого года Болгария заявила, что расследует возможную связь между отравлением болгарских граждан и нападением на Скрипалей. Тогда прокуратура утверждала, что россиянин по имени Сергей Федотов трижды посещал Болгарию в 2015 г. и был там в апреле, когда Гебрев был отравлен. Расследование Bellingcat показало что под псевдонимом "Федотов" скрывался офицер ГРУ Денис Сергеев. По данным петербургской интернет-газеты "Фонтанка", в январе-феврале 2014 г. "Федотов" путешествовал в Чехию одновременно с "Петровым" и "Бошировым", обвиняемыми в покушении на Скрипалей.

Болгарская прокуратура не называет имен трех россиян, обвиненных в попытке отравления Гебрева, но утверждает, что европейские ордера на арест были выданы и что София будет добиваться их экстрадиции в Болгарию. Бывший министр иностранных дел Болгарии Соломон Паси заявил, что в стране действует много русских шпионов, в том числе 68 - только в самом посольстве РФ.

Однако вернемся к двум российским дипломатам, обвиненным в шпионаже. Это уже не первый случай за последнее время. В октябре 2019 г. один из сотрудников российского посольства уже был объявлен персоной нон грата в связи с обвинениями в шпионаже, а российскому военному атташе было отказано во въездной визе.

Немного ранее, в сентябре Прокуратура Болгарии предъявила председателю движения "Русофилы" Николаю Малинову обвинения в шпионаже в пользу России. В распоряжении прокуратуры оказался подготовленный Малиновым документ, в котором была изложена программа действий, направленных на создание позитивного образа России и "новой геополитической ориентации Болгарии". Изменить отношение болгар планировалось за счет создания интернет-сайтов, телеканала, аналитического центра и политической партии. Собственно, классический набор мер, успешно применяемый в других странах.

Малинов, согласно данным следствия, регулярно совершал поездки в Россию, где встречался с руководителем общества "Двуглавый орел" Константином Малофеевым и Леонидом Решетниковым, бывшим генералом российской Службы внешней разведки, который возглавлял Российский институт стратегических исследований (РИСИ), а затем стал заместителем председателя общества "Двуглавый орел".

У Решетникова особо трепетное отношение к Болгарии. Он учился в аспирантуре в Софийском университете, его научная диссертация и ряд научных изысканий, посвящены болгарской истории. Соответственно, имеет старые связи, как агентурные, так и личные. И дело Малинова - не первое, где встречается имя бывшего директора РИСИ.

В марте 2017 г., в разгар весенней кампании по выборам в болгарский парламент стало известно, что Болгарская социалистическая партия получила от российской стороны стратегию, которая должна была помочь Румену Радеву победить на президентских выборах 2016 г. Документ этот якобы передал именно Решетников.

Самое интересное, что лидер "русофилов" Николай Малинов заявлял о поддержке своей организации со стороны Радева, а Решетников сравнил избрание Президента с победой Игоря Додона в Молдове и заявил, что это свидетельство того, что в Болагрии "пришла пора смены элит, полное разочарование в прозападном курсе вот той небольшой части болгарского народа, которая была у власти долгие годы".

Не очень слабое звено

С чем связан всплеск шпионских скандалов в Болгарии с участием российской разведки и в чем конкретно могут быть замешаны российские шпионы?

Интерес России к Болгарии очевиден. Ее считают слабым звеном НАТО на Черном море. И не без оснований. Болгария похоронила идею Румынии по созданию трехсторонней флотилии НАТО, оппозиционная Болгарская социалистическая партия неоднократно выступала за снятие санкций с России. Подрыв единства Североатлантического альянса и ЕС - вполне очевидная цель России, которой она пытается достичь с помощью уже испытанных методов. Правда, действия эти слишком топорны. Откровенная ставка на тех, кто и без того ориентирован на Москву, напоминает действия в Украине, где различные пророссийские культурно-научные мероприятия проводились исключительно с участием прикормленных "экспертов" и "общественников". Может случиться так, что после разоблачения Малинова желающих откровенно выражать свои русофильские симпатии станет меньше.

Разоблачение шпионов с дипломатическим прикрытием и их выдворение - это неминуемое обострение двусторонних отношений. Притом болгарское руководство пошло на этот шаг в условиях, когда Болгария намерена получать российский газ по "Турецкому потоку" и строить с участием российской стороны атомную электростанцию "Белене". Потому позиция Софии требует дополнительного объяснения, кроме собственно защиты суверенитета от подрывной деятельности чужих спецслужб.

Во-первых, не исключен внутриполитический подтекст. Правда, президентские выборы в Болгарии пройдут только в 2021 г. Но вероятно, что расследование позволит дать некий компромат на Румена Радева, который в последнее время конфликтует с правительством и активно использует право вето. Самым громким было дело с покупкой Болгарией американских истребителей F-16. Радев критиковал этот контракт, называя его "триумфом лоббизма". Бывший командующий ВВС Болгарии, нынешний президент известен как сторонник военно-технического сотрудничества с Россией, в особенности в авиационной сфере. Правда, президентское вето болгарский парламент пока успешно преодолевает, и о досрочных парламентских выборах, которые в начале прошлого года обещал Радев, речь пока не идет.

Во-вторых, важны направления сбора информации, в которых были изобличены российские дипломаты. Казалось бы, механика избирательного процесса не является закрытой темой. В Украине как представители посольств, так и представители ОБСЕ постоянно проводят встречи с экспертами, мониторят избирательные кампании. Судя по всему, речь шла не столько о самом процессе, сколько о возможности влиять на него.

В-третьих, интерес к энергетической сфере Болгарии со стороны России не случаен. Да, Болгария строит на своей территории участок "Турецкого потока" в Сербию, но одновременно и газопровод-интерконнектор из Греции, по которому может поступать газ из СПГ терминала в Александропулисе, в том числе и американский сжиженный. В идеале Болгария намерена превратиться в газовый хаб. Россию не может не волновать перспектива получения Европой газа из альтернативного источника, тем более, если речь идет о газе из США.

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Кроме того, российский интерес вызван и перспективами развития атомной энергетики Болгарии. Российский "Атомэнергопром", дочка российского "Росатома", - в числе участников проекта строительства АЭС "Белене". Но болгарская сторона заинтересована в том, чтобы привлечь к проекту не только российских инвесторов и партнеров, но и американских, включая General Electric. Можно вспомнить и декларацию Трампа-Борисова, принятую по итогам визита болгарского премьер-министра в Вашингтон в ноябре прошлого года. В ней речь шла о возможностях совместных планах по повышению энергетической безопасности Болгарии, в том силе оперативной поддержки в лицензировании и использовании американского ядерного топлива для АЭС в Козлодуе.

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Сфера интересов для российской разведки в Болгарии весьма широка. Скорее всего, разоблачение разведчиков под дипломатическим прикрытием и российской агентуры из числа болгарских граждан заставит Россию сделать выводы и действовать более изощренно. Тем не менее Москва Болгарию из поля зрения вряд ли выпустит.