Болгария к концу года заместит 50% газа, ранее поставляемого из РФ, СПГ и азербайджанским газом

Болгария, получающая почти весь потребляемый газ из России - около 3 млрд кубометров в год, к концу года намерена получать 50% из других источников, приводит пресс-служба Минэнерго слова министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой.

В ходе рабочего визита в США Петкова встретилась с заместителем министра энергетики США Марком Менезесом, помощником государственного секретаря по энергетике Фрэнсис Фэннон, заместителем министра торговли США Дейлом Ташарски и заместителем помощника секретаря Бюро международной безопасности и нераспространения Анн Ханцер и представителями СПГ-индустрии в США.

"Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны. Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ). По словам министра Петковой, к концу этого года 50% потребления природного газа в стране будет диверсифицировано", - говорится в сообщении.

Петкова отметила, что из всего потребления природного газа в стране - 3 млрд кубометров - половина будет диверсифицирована за счет поставок газа из Азербайджана (по газопроводу TANAP) и поставок СПГ.

В июне прошлого года Болгария получила первые объемы американского СПГ. По итогам 2019 года было поставлено почти 0,5 млрд куб. м газа в виде СПГ.

В ходе встречи министр энергетики напомнила, что ранее в этом году совет министров принял решение через "Булгартрансгаз" приобрести 20% в проекте по строительству СПГ-терминала недалеко от Александруполиса (Греция).

"Это еще один шаг на пути к реализации общей концепции Балканского газового узла, которая предусматривает посредством строительства и развития необходимой газотранспортной инфраструктуры связь между газовыми рынками государств-членов в Центральной и Восточной Европе. Сегодня в Хьюстоне болгарские энергетические компании встретятся с производителями СПГ, чтобы обсудить пути расширения сотрудничества в этой области", - сообщает Минэнерго Болгарии.

Во время встречи с Менезесом Петкова рассказала о прогрессе в реализации ключевых инфраструктурных проектов для Болгарии, включая строительство соединительного звена между Грецией и Болгарией.

"Стратегически важно сохранить ключевую роль Болгарии в газовой карте Европы", - подчеркнула она. По словам министра Петковой, Болгария развивает свою национальную газовую инфраструктуру, и параллельно с ней уже действует газообмен в Болгарии.