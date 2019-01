В Турции резко возросла безработица среди молодежи

Вступив в рецессию в III квартале, турецкая экономика в IV квартале, судя по по опубликованным статистическим данным, еще больше погрузилась в кризис. Так, индекс промышленного производства сократился на 6%, а розничный товарооборот рухнул на 7%.

Сентябрьские данные по безработице, появившиеся 17 декабря, также подтверждают тяжелое положение экономики. Уровень безработицы в сентябре достиг 11,4% по сравнению с 10,6% в сентябре 2017 г. Армия безработных за год выросла на 330 тыс. человек, достигнув почти 3,8 млн.

Особую тревогу вызывает рост незанятых среди молодых граждан. Согласно данным безработица среди молодежи в сентябре достигла 21,6% по сравнению с 20% за аналогичный период прошлого года. Сегодня не имеют работы около 1,16 млн молодых людей, или почти треть безработных в стране.

По мнению экспертов, в ближайшее время общий уровень безработицы может достичь 14-15%, а среди молодежи - 23-25%. В этом тревожном прогнозе безработица среди молодежи заслуживает отдельного анализа, считает Al Monitor.

Более пристальный взгляд на определения и методы измерения этого важного показателя состояния экономики указывает, что реальная ситуация намного тревожнее, чем отражает официальная статистика.

Но вначале следует уточнить, какая возрастная группа считается молодежью. В социологии 15 лет - нижняя граница молодого возраста, а верхняя может достигать 29 лет. Международная организация труда (МОТ) определяет молодежь в возрасте от 15 до 24 лет.

Согласно сентябрьским данным в возрастной группе 15-24 лет в Турции 11,7 млн человек, или почти пятая часть населения страны. Что касается категории "безработный молодой человек", то по классификации Турецкого статистического института (TUIK) это лицо в возрасте от 15 до 24 лет, которое вышло на рынок труда в последние четыре недели, искало работу как минимум через один канал поиска и не смогло ее найти. Поиск работы является ключевым критерием. Таким образом, те, кто не использовал какой-либо канал поиска работы, не включаются в статистику о безработных.

Согласно этим данным из 5,4 млн молодых людей, вышедших на рынок труда, 4,2 млн были трудоустроены, а около 1,16 млн, или 21,6%, не смогли найти работу. Но это безработные в узком смысле, то есть те, кто пытался найти работу, но безуспешно.

Есть еще около 2 млн молодых турок, которые обучаются в учебных заведениях и не ищут работу, а значит, находятся за пределами рынка труда.

Если включить в статистику эту группу, то число безработной молодежи достигнет 3,2 млн человек, или 27,4% молодого населения страны, которое сегодня составляет 12 млн.

Но в любом обществе, включая турецкое, есть также молодые люди, которые нигде не учатся и не работают (not in education, employment or training или NEET). Согласно данным МОТ в Аргентине, Бразилии, Индии, Индонезии и Мексике показатель NEET колеблется от 25% до 30%.

Эта проблема менее острая в развитых странах, так как в них придают большое значение образованию и дольше удерживают молодежь в учебных заведениях. Так, в Германии, Японии, Нидерландах, Норвегии и Швеции доля NEET колеблется от 3% до 6%. В Великобритании, Канаде и Франции - от 10% до 14%.

Кризисное время особенно трудное для молодежи. Молодые люди часто первыми теряют работу при увольнениях. Те, кто хочет работать, вынуждены отложить свой поиск на посткризисное время.

Еще одной проблемой является доступ к работе, особенно для образованной молодежи. В ЕС уровень безработицы среди молодежи снижается по мере повышения уровня образования, в то время как в Турции все наоборот. Квалификация, которую предоставляет система образования Турции, не в полной мере отвечает потребностям рынка труда. Трудно назвать адекватной и систему содействия перехода от обучения к работе.

Как отмечает в своем исследовании известный турецкий экономист Нурхан Йентурк, такие проблемы, как недостаточное образование, бедность и социальная изоляция, преследующие молодежь Турции, настолько сложны, что их невозможно объяснить отсутствием индивидуальной квалификации и мотивации. Такие проблемы не могут быть преодолены только за счет сокращения безработицы, считает она.

Такие проблемы, как низкая заработная плата, незарегистрированная занятость и тяжелые условия труда, настолько распространены на рынке труда Турции, что занятость сама по себе не является решением.

В этих условиях государственная социальная поддержка молодежи приобретает чрезвычайно важное значение. По мнению экспертов, необходимо увеличить бюджетные ассигнования для молодежи. Активы, накопленные в Фонде страхования от безработицы, которые в настоящее время используется для поддержки государственных банков, должны идти на решение проблем безработицы среди молодежи.

Правительству следует также рассмотреть вопрос о сокращении налогов на занятость молодежи и временном освобождении молодых людей от налога на заработную плату, для того чтобы помочь им пережить кризис.