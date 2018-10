Экономика Турции на грани кризиса

В конце августа рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 18 банков и 2 финансовых компаний в Турции. По данным агентства, понижение рейтингов "в первую очередь отражает рост риска сценария падения, когда изменение настроения инвесторов в негативную сторону может привести к сокращению общего финансирования". Moody's также отметило, что операционная среда Турции "ухудшилась по сравнению с предыдущими прогнозами". Агентство ожидает, что эта ситуация сохранится и дальше. Таким образом, макропрофиль Турции был снижен со "слабый" до "слабый-".

После объявления о понижениях, которые вскрывают риск для банковского сектора Турции в продолжающемся валютном кризисе, лира упала до рекордных минимумов, с которыми она столкнулась в начале месяца:

Только в 2018 г. валюта потеряла около 40% своей стоимости по отношению к доллару, что вызвало серьезное беспокойство в отношении способности Турции погашать свои долларовые долги. JP Morgan Asset Management недавно отметил, что Турция находится "в центре идеального шторма": ухудшение финансовых условий, снижение настроений инвесторов, экономическая бесхозяйственность и внешние угрозы, исходящие в первую очередь от США в виде тарифов.

Член НАТО является нетто-импортером нефти, чистый импорт которого составляет 0,7% от ВВП, что в этом году поставило страну на более слабые позиции на фоне роста цен на нефть.

С учетом того, что растет инфляция, отчасти из-за нефтяного ралли (и в июле она достигла колоссальных 15,9%), а ситуация с дефицитом текущего счета постоянно ухудшается, Турция все более уязвима перед оттоком капитала. Учитывая, что отношение к развивающимся рынкам меняется в негативную сторону в 2018 г., ситуация с Турцией считалась особенно хрупкой, благодаря чему в немалой степени ее дефицит текущего счета составлял 6% от ВВП и 39% от госдолга, выраженного в долларах США.

Таким образом, в Турции не было предпринято особого шага, когда президент США Дональд Трамп объявил об удвоении импортных тарифов на турецкую сталь и алюминий вслед за санкциями, введенными США против ряда турецких чиновников.

США предприняли эти действия в ответ на отказ Турции освободить пастора Эндрю Брансона, который был задержан по обвинению в шпионаже и терроризме и в предполагаемой поддержке группировок, обвиняемых в причастности к неудачному госперевороту 2016 г. против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. И им удалось укрепить довольно печальное экономическое положение Турции.

Согласно данным по торговле в июле Турция понесла тяжелое 6,7%-е сокращение импорта за 12 месяцев до этого. И индекс экономической уверенности Турции упал до 83,9 - самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса. Все признаки говорят об усилении экономического кризиса.

Между тем проблема мировой экономики заключается в том, что ухудшение ситуации в Турции может отразиться и на соседних странах, особенно на иностранных банках.

Когда Трамп объявил о удвоении тарифов, FTSE (Financial Times Stock Exchange) Соединенного Королевства упал на 75 п., немецкий DAX закрыл день на 2% ниже. Учитывая, что у Турции накоплены огромные долги в иностранной валюте (к концу 2016 г. почти 90% кредитов турецким компаниям в сфере недвижимости были выражены в иностранной валюте), и учитывая, что компании получают свои доходы в основном в лире, падение валюты Турции усложнит для компаний обслуживание долгов. Институт международных финансов заявляет, что более 50% турецких акций принадлежат американским инвесторам, а The New Yorker сообщает, что "задолженность в иностранной валюте, основная часть которой выражена в долларах, составляет около 70% турецкой экономики".

Подобная ухудшающаяся ситуация была встречена почти пугающей беспечностью со стороны руководства Турции. Как отметил JP Morgan, "инвесторы признали ответ турецкого правительства неадекватным, поскольку центробанк бессмысленно повышал ставки, а правительство до сих пор не представило всеобъемлющий экономический план для борьбы с беспорядком". Это особенно важно, учитывая те изменения, которые претерпела Турция за последние годы. Дипломатическая напряженность между Эрдоганом и Западом на фоне стремления президента к авторитарному правлению, утвержденному его победой на выборах, которая расширила его полномочия, заставила огромное количество инвесторов уйти с турецких рынков.

Учитывая такие серьезные проблемы, разумно ожидать роста процентных ставок, чтобы сдержать инфляцию и снова снизить цены. Но на фоне инфляции, почти достигшей 16%, вместо того чтобы повышать ставки, в июле центробанк Турции решил сохранить ставки на уровне 17,75%. По сравнению с западными экономиками это может показаться высоким показателем, однако отсутствие дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики - явный признак того, что Турция предприняла меньше, чем необходимо усилий для борьбы с инфляцией, и для того, чтобы вернуть лиру в нужное русло.

Возможно, мнение Эрдогана, что "процентные ставки - прародители всего зла", не позволяет Турции предпринять необходимые шаги для урегулирования ситуации. Обеспокоенность подпитывается влиянием правительства на экономическую политику Турции, особенно учитывая, что Эрдоган недавно назначил своего зятя министром финансов, а затем обрел полномочия назначать нового главу центробанка.

И теперь это ставит Турцию на грань катастрофы. Capital Economics считает, что недавнее падение лиры уже поставило Турцию на путь рецессии.

Экономист Джейсон Туви сообщил клиентам, что данные из Турции заставляют полагать, что рецессия продолжается и будет официально подтверждена к концу года. "Экономика Турции переживает глубокий спад", - отметил Туви, указав на сокращение промышленного производства на 0,7% по сравнению с ростом на 1,8% в I квартале, а также на уверенность в том, что строительный сектор, розничная торговля и сфера услуг достигли "рекордного минимума".

Если это так, стоит готовиться к резкому изменению состояния экономики Турции, которая, несмотря на проблемы, в течение I квартала стремительно росла на 7,4%. Поскольку ФРС стремится нормализовать денежно-кредитную политику и развернуть программу количественного смягчения, процентные ставки в США вырастут в несколько раз в течение следующих 12-18 месяцев, когда экономика США окрепнет. Это еще больше усугубит проблемы Турции, так как обслуживание ее долларового долга станет еще более дорогим. Хотя пока не пришло время для МВФ вмешаться с финансовой поддержкой, тем не менее экономические перспективы для Турции останутся мрачными в течение некоторого времени.