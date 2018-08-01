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Facebook удалил подозрительные аккаунты. Связаны ли они с Россией?
08:59 01.08.2018 |
Крупнейшая в мире соцсеть идентифицировала и удалила более 30 страниц и аккаунтов, пытавшихся скоординированно повлиять на политические процессы в США. Об этом соцсеть сообщила в своем официальном блоге.
Информацию о подозрительной активности в соцсетях подтвердил источник Би-би-си в американском разведывательном сообществе. Кроме того, он рассказал, что работа дезинформаторов была четко спланирована.
При этом они не работали в пользу ни республиканцев, ни демократов, разжигая конфликтные темы и подсовывая фальшивые новости избирателям с обеих сторон.
По данным The New York Times, представители соцсети уже проинформировали о подозрительной активности в соцсетях американских конгрессменов.
Кампания по дезинформации может быть направлена на промежуточные выборы в США: 6 ноября 2018 года полностью переизбирается нижняя палата конгресса США - палата представителей, а также 35 сенаторов из 100.
"Фейсбук" не связывает удаленные аккаунты с Россией напрямую, но отмечает черты сходства с почерком "российского Агентства интернет-исследований (АИИ)".
Эту организацию, позже переименовавшуюся в ООО "Главсеть" и ООО "Тека", американские власти подозревают в попытках вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.
Уличные протесты
"Существует связь между этими недобросовестными агентами и протестами, запланированными в Вашингтоне на следующей неделе", - сообщила компания.
Facebook уже удалил антинационалистическое мероприятие No Unite the Right 2 - DC, назначенное на 10 августа, и проинформирует об этом 2600 пользователей соцсети, проявивших к нему интерес.
Расследование соцсети, что у 32 удаленных аккаунтов было 290 тысяч подписчиков, но значимо популярных было только четыре: "Aztlan Warriors", "Black Elevation", "Mindful Being" и "Resisters".
С марта 2017 года по июнь 2018-го они создали 150 рекламных постов за 11 тыс. долларов, 9,5 тыс. неоплаченных (органических) постов и инициировали 30 мероприятий, одно из которых набрало 4700 потенциальных участников.
"Эти недобросовестные аккаунты тщательно заметали следы, частично из-за нашей политики по предотвращению злоупотреблений, введенной в прошлом году", - указывает Facebook.
Так, их администраторы широко использовали VPN, доступ с IP-телефонов и размещение рекламы от третьих лиц.
По признанию соцсети, пока она не установила, кто стоит за этими аккаунтами, но нашла связи с заблокированными в прошлом году аккаунтами АИИ.
Выйти на сеть удалось благодаря тому, что один из аккаунтов АИИ поделился акцией Resisters, а другой семь минут значился в администраторах этой группы, отмечает Facebook.
"Пока мы находимся только на первых стадиях расследования и у нас нет всех фактов, в том числе относительно того, кто может стоять за этим", - подчеркивает Facebook.
По данным NYT, на брифингах в конгрессе США представители Facebook высказывались более определенно: в ходе расследования дела о вмешательстве в американские выборы они выявили "тщательно спланированную кампанию с целью оказания политического влияния".
Мнение разведки США
По данным источника Би-би-си в американской разведке, спецслужбы США выявили два основных типа поведения организаторов кампании по дезинформации - "зондирование" сетей и избирательных систем на уровне штатов и попытки посеять дезинформацию в разных местах.
Согласно полученной Би-би-си информации, организаторы кампании четко разспределили обязанности: одни производят информационные материалы, другие - распространяют. По словам источника Би-би-си, россияне активно занимаются пропагандой, направленной и на левых, и на правых кандидатов.
Один из затронутых вопросов - иммиграция. Проблему раздувают с помощью троллей, ботов и хэштега abolishICE ("ликвидировать иммиграционную и таможенную полицию США"). Источник Би-би-си также отметил, что россияне не проявляют лояльности ни к одной из партий, подсовывая фальшивые новости разным сторонам конфликта.
В начале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем организациям, в том числе "Агентству интернет-исследований", которое СМИ связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Представители российских властей и Пригожина отрицают любое вмешательство в выборы в США.
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