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АНАЛІТИКА

Трамп готовий тиснути санкціями на Путіна для миру в Україні

 

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ймовірно його адміністрація запровадить нові санкції проти Росії у разі відмови президента РФ Володимира Путіна від переговорів про закінчення війни проти України. Відповідну заяву Трамп зробив ввечері вівторка, 21 січня, перед журналістами.

"Схоже на те", - відповів він на запитання щодо ймовірності таких кроків. Утім, Трамп не став деталізувати, які саме це можуть бути санкції.

Трамп наголосив, що він готовий до зустрічі з Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським "коли б вони не захотіли". "Ми говоримо з Зеленським. Говоритимемо з Путіним дуже скоро, і побачимо, як це все відбуватиметься", - цитує його американський телеканал CNN.

Трамп також визнав що "розгляне" питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну. На тлі цього він сказав, що Зеленський волів би миру: "Але для танго потрібні двоє. Подивимося, що буде далі".

Закінчення війни в Україні стане офіційною політикою США за Трампа

Раніше новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що закінчення війни Росії проти України буде "офіційною політикою" США за президентства Трампа.

"Це глухий кут затяжного кривавого конфлікту, який неймовірно руйнівний - я б посперечався, для кого, для Росії або для України, але Україна платить велику ціну. Ми хочемо зробити все можливе, щоб припинити цей конфлікт", - сказав він у програмі CBS Mornings.

За словами держсекретаря США, адміністрація Трампа має намір закінчити війну не на три-чотири роки, а забезпечити стабільний мир на довгий термін.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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