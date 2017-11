Молодые богачи ставят на целевое социальное инвестирование

В 2008 г. племянница основателя гостиничной сети Hyatt Hotels Лизель Притцкер Симмонс (тогда ей было 25 лет и она только что получила наследство в $500 млн) спросила у своих банкиров о "целевом социальном инвестировании".

"Они назвали это пустым и бесперспективным", - вспоминает филантропист и бывшая киноактриса Симмонс.

После этого она уволила всех своих банкиров и советников и создала собственную семейную компанию. Blue Haven Initiative ищет инвестиции, которые одновременно приносят прибыль по рыночной ставке и оказывают позитивное воздействие на общество и окружающую среду.

"Финансово это разумное снижение рисков, - говорит Симмонс. - Наша благотворительность становится более эффективной, если нам не нужно ликвидировать нанесенный нашим инвестиционным управлением ущерб".

Эта идея становится популярной особенно среди молодежи. Сторонники "социально ответственного капиталовложения" (SRI) надеются, что миллениалы, поколение, родившихся в 1980-х и 1990-х гг., будет вводить эту концепцию в инвестиционный мейнстрим.

SRI - это довольно общий термин, охватывающий самые различные сферы, от изъятия инвестиций из наносящих вред обществу или природе компаний, до ограниченного инвестирования в приносящие пользу компании (целевое социальное инвестирование)

Согласно оценке лоббистской группы US Forum for Sustainable and Responsible Investment сегодня примерно пятая часть ($8,7 трлн) всех финансовых средств, находящихся в профессиональном управлении в Америке, проверяется на соответствие критериям SRI, по сравнению с девятой частью в 2012 г.

Растущий спрос подтолкнул Уолл-Стрит к действию. В настоящее время Goldman Sachs управляет активами на $10,5 млрд, которые полностью соответствуют критериям социального инвестирования, и дополнительно $70 млрд прошли "отрицательную проверку", а значит не наносят очевидный вред обществу и окружающей среде, отмечает британский журнал The Economist.

Молодежь - основная надежда для социально ответственного капиталовложения. В ближайшие десятилетия они получат в наследство огромные деньги. В отличие от своих родителей, представителей поколения бэби-бумеров, они верят в целевое социальное инвестирование.

Возможно, не так много доказательств того, что SRI по прибыли обгоняет рынок, но достаточно примеров того, как новое направление не уступает ему. Сформировавшиеся в цифровой век миллениалы одновременно больше знакомы с проблемами мира и, вероятнее всего, будут использовать электронные инвестиционные инструменты.

Амит Бури из Global Impact Investment Network говорит, что больше и больше банков рассматривают этот сектор, так как "больше и больше клиентов хотят положительного воздействия от своих инвестиций".

По словам Юлии Баландиной, финансового консультанта из Цюриха, "для бэби-бумеров совершенно неважно, если их инвестиции приносят пользу, для миллениалов это один из ключевых моментов".

Этот поколенческий сдвиг хорошо виден в университетах. Из-за давления выпускников несколько фондов пожертвований (endowments) пообещали провести "чистку" своих инвестиционных портфелей.

В бизнес-школах заявляют о невероятной популярности среди студентов курсов о целевом социальном инвестировании.

Супербогатые пока доминируют в этом направлении. Группа миллениалов, включая Форда, Рокфеллера и Симмонс, в 2015 г. основали сеть The ImPact, пообещав "приносить значительную социальную пользу" через свои капиталовложения.

Для той же цели в 2010 г. был создан фонд Билла Гейтса и Уоррена Баффетта, к которому позже присоединились 125 толстосумов.

Но не только миллиардеры готовы участвовать в SRI. Среднестатистический миллениал имеет, как правило, меньше свободных средств, чем их родители, но в ближайшие годы триллионы долларов бэби-бумеров перейдут их наследникам. К 2020 г. миллениалы могут контролировать до $24 трлн, прогнозирует консалтинговая фирма Deloitte.

Лишь немногие будут иметь такие же пенсионные гарантии, как у их родителей. Ожидается, что они будут очень активными в том, как их пенсионные отчисления инвестируются.

Пережив финансовый кризис, миллениалы с большим подозрением относятся к финансовым организациям. Они также верят, что способны изменить мир. Согласно данным опроса Morgan Stanley, 75% молодых американцев считают, что их инвестиции могут повлиять на изменение климата, по сравнению с 58% всего населения.

Они также больше заинтересованы инвестировать в компании, которые имеют социальные или природоохранные цели. И как дети каждого поколения, они сильно влияют на своих родителей.

"К нам все чаще приходят патриархи или матриархи со своими детьми, которые спрашивают о позитивном воздействии их портфеля", - говорит Одри Чой из Morgan Stanley.

Фондовые менеджеры хорошо видят эту тенденцию и уделяют больше внимания целевому социальному инвестированию. Компании, которые лишь на словах поддерживают SRI, скорее всего, долго не продержатся на рынке: рано или поздно роботы и миллениалы их ликвидируют.