Уряд запроваджує нові правила оцінки ефективності держкомпаній

Кабмін затвердив новий порядок, за яким держава оцінюватиме ефективність роботи державних компаній. Цей порядок допоможе підвищити контроль та прозорість у їх діяльності. Основою оцінки є так званий "лист очікувань" - документ, де держава чітко визначає завдання та очікувані результати для компаній, інформує Мінекономіки.

Згідно з новим порядком, оцінка проводиться на основі щорічного звіту: держкомпанії подають звіт про свої досягнення до Міністерства економіки або іншого відповідного органу. Оцінюється за бальною системою, де враховуються показники, такі як фінансова успішність, виконання стратегічних планів тощо.

Результати оцінки визначають рівень ефективності роботи компанії - "ефективна", "задовільна" або "незадовільна". Ці дані враховуватимуться під час ухвалення рішень щодо подальшого управління компанією.

Ця система спрямована на те, щоб зробити державні компанії більш прозорими та підзвітними, а також на підвищення ефективності корпоративного управління.

Постанова ухвалена для виконання норм Закону № 3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління. Закон є однією з умов для вступу в ЄС та отримання допомоги від МВФ.