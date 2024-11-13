Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд запроваджує нові правила оцінки ефективності держкомпаній

 

Кабмін затвердив новий порядок, за яким держава оцінюватиме ефективність роботи державних компаній. Цей порядок допоможе підвищити контроль та прозорість у їх діяльності. Основою оцінки є так званий "лист очікувань" - документ, де держава чітко визначає завдання та очікувані результати для компаній, інформує Мінекономіки.

Згідно з новим порядком, оцінка проводиться на основі щорічного звіту: держкомпанії подають звіт про свої досягнення до Міністерства економіки або іншого відповідного органу. Оцінюється за бальною системою, де враховуються показники, такі як фінансова успішність, виконання стратегічних планів тощо.

Результати оцінки визначають рівень ефективності роботи компанії - "ефективна", "задовільна" або "незадовільна". Ці дані враховуватимуться під час ухвалення рішень щодо подальшого управління компанією.

Ця система спрямована на те, щоб зробити державні компанії більш прозорими та підзвітними, а також на підвищення ефективності корпоративного управління.

Постанова ухвалена для виконання норм Закону № 3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління. Закон є однією з умов для вступу в ЄС та отримання допомоги від МВФ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3763
  0,0782
 0,19
EUR
 1
 43,9416
  0,0533
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0340  0,05 0,12 41,6572  0,04 0,09
EUR 43,9480  0,12 0,27 44,7168  0,25 0,55

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,13 0,30 41,3947  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес