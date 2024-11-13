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АНАЛІТИКА

Блінкен: Втягування військ КНДР у війну проти України потребує й отримає тверду відповідь

 

Втягування Росією в агресивну війну проти України військ КНДР потребує твердої відповіді й отримає її, наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до штаб-квартири НАТО.

"Сьогодні ми провели дуже продуктивну розмову про нашу постійну підтримку України перед лицем тривалої російської агресії. І додатковий елемент КНДР, північнокорейські сили, втягнуті у війну, і тепер уже буквально в бою, потребує й отримає тверду відповідь", - сказав він під час спілкування з журналістами в Брюсселі після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

За словами Блінкена, спостерігається дедалі більша "неподільність безпеки між різними театрами - євроатлантичним, індо-тихоокеанським, близькосхідним". Він зазначив, що важливо знайти способи для ще тіснішої співпраці.

"Наразі 23 союзники по НАТО мають видатки на оборону на рівні 2% ВВП або вище, і це добре, але ми хочемо бути впевнені, що ці видатки будуть спрямовані туди, куди треба. Тому ми провели дуже продуктивну дискусію на цю тему", - сказав держсекретар.

Він додав, що очікує зустрічі з усіма партнерами по НАТО в Північноатлантичній раді для продовження обговорень. Також за кілька тижнів, як зазначив Блінкен, відбудеться зустріч міністрів закордонних справ.

"У нас дуже насичений і важливий порядок денний на найближчі кілька місяців", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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