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МСЕК ліквідують. Шмигаль анонсував новий механізм, який можна пройти і заочно
23:05 12.11.2024 |
В Україні до кінця року ліквідують медико-соціальні експертні комісії. Натомість створять механізм, який можна буде пройти і заочно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.
Глава уряду наголосив, що стару систему МСЕК замінить дієвий механізм, який орієнтований на людину та її потреби.
За словами Шмигаля, перший крок у цьому процесі вже зроблено - до Ради спрямували законопроект, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.
Прем'єр уточнив, що лікарі-практики у складі експертних команд об'єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій:
* стійке повне обмеження працездатності;
* стійке часткове обмеження працездатності;
* працездатна особа.
"Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат - максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця до її потреб", - розповів Шмигаль.
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