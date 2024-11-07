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АНАЛІТИКА

ПриватБанк запустив «Бізнес старт» для підприємців

14:15 07.11.2024 |

Прес-релізи

 

Українські підприємці можуть відкрити банківський рахунок в ПриватБанку за спрощеною онлайн процедурою без відвідування відділень та користуватися послугами банку на спеціальних умовах пакету послуг "Бізнес старт". Як повідомив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, відкрити новий рахунок ФОП в ПриватБанку можна на сайті банку, через Приват24 або сервіс є-Підприємець в Дії - для цього треба пройти 4 простих кроки, що займатиме не більше 5 хвилин.

"Стартувати власний бізнес з ПриватБанком тепер швидше і простіше, жодних паперів та бюрократії, 4 простих кроків анкети та вже за 5 хвилин ви маєте власний бізнес рахунок у банку, - говорить Євген Заіграєв. - Рахунок в ПриватБанку відкриває доступ до найбільш просунутих в Україні банківських та допоміжних сервісів, які доступні через "Приват24 для бізнесу" з комп'ютера чи смартфону та допоможуть вести і розвивати бізнес".

Нова програма обслуговування ФОП в ПриватБанку окрім швидкого безкоштовного відкриття рахунку, включає спеціальний тариф "Бізнес старт", за яким перші три місяці плата за розрахунково касове обслуговування в банку не тарифікуються. Лише для клієнтів ПриватБанку діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії.

Також для всіх нових клієнтів банку, що відкриють рахунок ФОП у ПриватБанку через сервіс е-Підприємець на порталі Дія та оформлять для розрахунків картку Mastercard, з 1 листопада 2024 року до 28 лютого 2025 року діє акція ПриватБанку та Mastercard, головним призом якої стане сертифікат на 100 000 грн для оновлення парку оргтехніки в офісі. Кожного місяця перші 300 клієнтів, які відкрили рахунок у ПриватБанку, отримають поповнення мобільного на 500 грн.

Щомісяця нові рахунки в ПриватБанку відкривають майже 20 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банк. За дослідженнями компанії CBR, 45% юридичних осіб та 61% підприємців називають ПриватБанк основним банком для свого бізнесу.
 

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