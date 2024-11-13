Фінансові новини
- |
- 13.11.24
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки перед шостим переглядом програми EFF - Рашкован
Україна перед шостим переглядом програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ) виконала всі структурні маяки на кінець жовтня і всі кількісні критерії ефективності на кінець вересня, повідомив заступник виконавчого директора Владислав Рашкован.
"Тобто все, що потрібно від української влади, Україна зробить. Усе, що потрібно від МВФ, МВФ зробить", - сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації в Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
За словами Рашкована, МВФ дивиться позитивно на Україну.
Він нагадав, що програма EFF стоїть у центрі міжнародної фінансової підтримки України на загальну суму понад $150 млрд, і від початку повномасштабної війни обсяг цієї підтримки вже перевищив $100 млрд.
Коментуючи можливість скорочення підтримки з боку США, він зауважив, що останні візити представників ЄС до Києва, зустрічі лідерів Франції та Великої Британії, заяви інших європейських лідерів свідчать про те, що вони потенційно готові замістити американські ресурси.
"Але, я думаю, що й американський уряд буде готовий, тому що якщо європейці будуть просто закуповувати зброю, яка буде нам потрібна, хто буде відмовлятися від цього?" - додав Рашкован.
Як повідомлялося, місія МВФ з 11 листопада розпочала візит до Києва для шостого перегляду програми EFF, за підсумками якого Україна може отримати 7-й транш $1,1 млрд, і планує працювати в столиці до 18 листопада, після чого діалог, як очікують, триватиме в дистанційному форматі.
Україна 23 жовтня за підсумками 5-го перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала 6-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки перед шостим переглядом програми EFF - Рашкован
ТОП-НОВИНИ
|Уряд запроваджує нові правила оцінки ефективності держкомпаній
|МСЕК ліквідують. Шмигаль анонсував новий механізм, який можна пройти і заочно
|У Києві побоюються ускладнення відносин з МВФ після приходу Трампа, - джерела
|Українські військові матимуть детальні космічні знімки фронту: Міноборони підписало контракт з ICEYE
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
|Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років
|WSJ: США відправлять Україні понад 500 перехоплювачів до систем Patriot і NASAMS
Бізнес
|ШІ допоможе TSMC збільшити виробництво напівпровідників на 22% до кінця 2024 року
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Учені розробили технологію, яка виявляє рак легенів за одним видихом
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
|Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів
|Huawei подала патент на сульфідний твердий електроліт для нових твердотільних акумуляторів