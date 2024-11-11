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АНАЛІТИКА

TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю

 

Компанія TSMC, найбільший у світі контрактний виробник напівпровідників, з 11 листопада припинить постачання чипів, виготовлених за 7-нм і більш передовими техпроцесами, китайським компаніям, що розробляють процесори для ШІ та графічні процесори.

Цей крок спрямований на дотримання експортних обмежень США. За даними Nikkei, це не вплине на китайських клієнтів, які бажають отримати 7-нм чипи для інших галузей, таких як мобільний зв'язок і комунікації, і загальний вплив на виручку виробника чипів буде мінімальним.

Раніше TSMC повідомила американську владу про спроби одного з китайських клієнтів обійти експортні обмеження, розміщуючи замовлення на чип, що нагадує GPU Huawei Ascend 910B. У результаті компанія призупинила всі поставки цьому клієнту, який, імовірно, є дизайнером чипів Sophgo.

Згідно з джерелами, рішення TSMC ухвалили за вказівкою Міністерства торгівлі США, яке зажадало припинити поставки без відповідних ліцензій. Цей крок підкреслює складне становище TSMC у глобальному ланцюжку постачань напівпровідників на тлі загострення чипової війни між США і Китаєм.
За матеріалами: gagadget.com
 

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