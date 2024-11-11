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ШІ допоможе TSMC збільшити виробництво напівпровідників на 22% до кінця 2024 року
10:50 11.11.2024 |
Часто напівпровідники називають "золотом XXI століття" - вони стали незамінними в багатьох галузях промисловості. Саме тому країни, які першими зрозуміли їхню важливість, зараз переживають стрімке економічне зростання.
Безсумнівним лідером з виробництва чипів є Тайвань, і більше половини світового виробництва забезпечує компанія TSMC, а серед її клієнтів - техногіганти Apple та NVIDIA.
TSMC вже посідає провідне становище на ринку напівпровідників, але компанія не зупиняється на досягнутому й активно використовує сучасні технології для збільшення виробництва.
Старший віцепрезидент TSMC Кліфф Хоу (Cliff Hou) заявив, що до кінця 2024 року компанія розраховує збільшити виробництво напівпровідників на 22%, отже, оборот сягне 164 мільярдів доларів США на рік. Такого результату тайванський виробник розраховує досягти завдяки активному застосуванню ШІ, який допоможе максимально оптимізувати робочий процес і знизити витрати там, де це можливо.
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