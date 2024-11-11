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АНАЛІТИКА

Android 15 отримав підтримку Wi-Fi Ranging для точного визначення геолокації в приміщеннях

12:14 11.11.2024 |

Новини IT

 

Android 15 тепер підтримує протокол IEEE 802.11az (Wi-Fi Ranging), який дозволяє точно визначати місце розташування в приміщеннях з точністю до 1 метра.

Що відомо

Ця технологія значно покращує можливості трекінгу в порівнянні з попередніми методами, що використовували лише силу сигналу Wi-Fi для визначення місця. Завдяки Wi-Fi Ranging, використовуючи технологію Fine Timing Measurement (FTM), точність визначення місця може бути навіть менше ніж 1 метр.

Wi-Fi Ranging працює в діапазоні 6 ГГц і підтримує більшу кількість підключених пристроїв, що відкриває нові можливості для точного визначення розташування всередині великих приміщень, таких як торгові центри чи виставкові зали. Однак для використання цієї технології необхідно, щоб пристрій мав відповідну підтримку, а також щоб точка доступу Wi-Fi підтримувала новий стандарт 802.11az.

Завдяки цій технології, Android 15 покращує навігацію всередині приміщень, що може бути корисним для додатків, які допомагають знайти товари в магазинах, або для системи автоматизації в будинках.
За матеріалами: gagadget.com
 

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