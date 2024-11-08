Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату

]Huawei пропонує співробітникам TSMC зарплати, які в три рази вищі за їх поточні та намагається залучити кращих фахівців у конкурентів.

Цей крок є частиною зростаючої конкуренції на ринку напівпровідників, де Huawei намагається залучити найкращих фахівців з інших провідних компаній.

Співробітники TSMC, яка є лідером на світовому ринку напівпровідників, можуть стати особливо привабливою ціллю для Huawei завдяки їхньому досвіду у виробництві високотехнологічних чипів.

Huawei прагне розширити свої можливості в галузі та залучити таланти, які зможуть допомогти їй розвивати нові продукти та технології.

Пропозиції з високими зарплатами можуть допомогти не тільки залучити талановитих співробітників, але й отримати доступ до важливих комерційних таємниць конкурентів.

TSMC надає Huawei можливість отримати важливу технічну інформацію для подальшого розвитку.