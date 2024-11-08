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Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
16:09 08.11.2024 |
]Huawei пропонує співробітникам TSMC зарплати, які в три рази вищі за їх поточні та намагається залучити кращих фахівців у конкурентів.
Цей крок є частиною зростаючої конкуренції на ринку напівпровідників, де Huawei намагається залучити найкращих фахівців з інших провідних компаній.
Співробітники TSMC, яка є лідером на світовому ринку напівпровідників, можуть стати особливо привабливою ціллю для Huawei завдяки їхньому досвіду у виробництві високотехнологічних чипів.
Huawei прагне розширити свої можливості в галузі та залучити таланти, які зможуть допомогти їй розвивати нові продукти та технології.
Пропозиції з високими зарплатами можуть допомогти не тільки залучити талановитих співробітників, але й отримати доступ до важливих комерційних таємниць конкурентів.
TSMC надає Huawei можливість отримати важливу технічну інформацію для подальшого розвитку.
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