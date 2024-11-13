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Прем' єр Чехії: Розмова з Трампом мене здивувала у двох моментах
12:06 13.11.2024 |
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала поговорив із обраним президентом США Дональдом Трампом про двосторонні відносини, а також ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.
Подробиці розмови він розповів журналістам у кулуарі кліматичного саміту СОР29 у Баку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
За словами Фіали, розмова з Трампом "здивувала мене у двох моментах".
"Була справді відкрита дискусія. Дональд Трамп запитав мене про мої погляди на українсько-російський конфлікт та його вирішення. Я також був здивований сердечністю і доброзичливістю розмови", - поділився він.
Також чеський прем'єр додав, що Трамп згадав про свої особисті зв'язки з Чехією і добре відгукувався про свої відносини з країною.
На запитання, чи розповів Трамп, який раніше пообіцяв припинити війну Росії проти України до своєї інавгурації, якісь деталі свого плану, Фіала відмовився говорити про деталі розмови, але висловив упевненість, що кожен скаже те, що хотів сказати публічно.
"Безумовно, мати справу з російською агресією в Україні, мати справу з цією ситуацією буде нелегко, я думаю, ми всі це знаємо", - вказав Фіала.
Дональд Трамп, якого обрали наступним президентом США, вже встиг провести телефонні розмови з низкою світових лідерів.
Минулого тижня український президент Володимир Зеленський заявив, що мав "чудову" першу телефонну розмову з Трампом після його переобрання.
Але Київ і його союзники побоюються, що США можуть згорнути свою військову підтримку після того, як республіканець вступить на посаду в січні. Зокрема, у Києві вважають, що з перемогою Дональда Трампа на виборах у США шанси запрошення України до НАТО знизились.
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