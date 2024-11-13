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Св. Франциск Асізський
Фінляндія надасть Україні кредитів на 50 мільйонів євро на проєкти відбудови
11:57 13.11.2024 |
Україна та Фінляндія підписали рамкову міжурядову угоду щодо проєктів, які фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.
Зокрема, в рамках угоди на 2025 рік заплановане надання кредитів на суму до 50 млн євро.
Подальша реалізація Програми передбачатиме укладання відповідних кредитних договорів для визначення обсягу, термінів та умов надання позик.
Як зазначається, грантова складова проєкту становитиме не менше 35% загальної вартості, що дозволить забезпечити пільгові умови фінансування.
Пряма бюджетна підтримка Фінляндії Україні з лютого 2022 року становить понад $36 млн грантового фінансування.
Основними галузями для інвестицій та відбудови, до яких планує залучатися фінська сторона є енергетика, освіта, інфраструктура, а також цифрові технології та сільське господарство.
За даними Кільського інституту дослідження світової економіки Фінляндія є п'ятим найбільшим донором військової, гуманітарної та фінансової допомоги Україні за часткою від ВВП країни - близько 2,5 млрд євро або 0,9% від ВВП.
Як стало відомо напикінці жовтня окружний суд Гельсінкі постановив арештувати активи Росії у Фінляндії на загальну суму до $4,25 млрд для забезпечення позову "Нафтогазу України", який намагається стягнути російське майно на виконання рішення арбітражу у Гаазі.
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