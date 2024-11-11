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АНАЛІТИКА

Смартфони Red Magic 10 Pro, окрім флагманського Snapdragon 8 Elite, отримають додатково ігровий чип R3 власної розробки

17:16 11.11.2024 |

Новини IT

Смартфони Red Magic 10 Pro, окрім флагманського Snapdragon 8 Elite, отримають додатково ігровий чип R3 власної розробки

 

Компанія Red Magic готує до випуску нову серію ігрових смартфонів Red Magic 10 Pro, яка буде представлена 13 листопада. До серії увійдуть моделі 10 Pro і 10 Pro Plus, які матимуть кілька особливостей.

Раніше стало відомо, що ці смартфони отримають рідкометалеве охолодження. Тепер компанія оголосила, що буде використовувати додатково власний ігровий чип R3 у поєднанні з процесором Snapdragon 8 Elite. Це дасть змогу запускати важкі ігри з роздільною здатністю 2K і зі стабільною швидкістю 120 кадрів за секунду.

Смартфони Red Magic 10 Pro, окрім флагманського Snapdragon 8 Elite, отримають додатково ігровий чип R3 власної розробки

 

Red Magic 10 Pro і 10 Pro Plus будуть оснащені оперативною пам'яттю LPDDR5X з пропускною спроможністю 9600 Мбіт/с і сховищем UFS 4.0 Pro, а технологія Frame Scheduling 2.0 оптимізує розподіл ресурсів для підвищення енергоефективності.

Смартфони Red Magic 10 Pro, окрім флагманського Snapdragon 8 Elite, отримають додатково ігровий чип R3 власної розробки

 

Red Magic 10 Pro отримає дисплей розміром 6.85 дюйма зі співвідношенням екрана до корпусу 95.3% і частотою оновлення 144 Гц, який забезпечить яскравість до 2000 ніт. Смартфон отримає підекранну фронтальну камеру, а також буде оснащений високощільною батареєю 7050 мАг, що забезпечує тривалий час роботи.
За матеріалами: gagadget.com
 

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