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Смартфони Red Magic 10 Pro, окрім флагманського Snapdragon 8 Elite, отримають додатково ігровий чип R3 власної розробки
17:16 11.11.2024 |
Компанія Red Magic готує до випуску нову серію ігрових смартфонів Red Magic 10 Pro, яка буде представлена 13 листопада. До серії увійдуть моделі 10 Pro і 10 Pro Plus, які матимуть кілька особливостей.
Раніше стало відомо, що ці смартфони отримають рідкометалеве охолодження. Тепер компанія оголосила, що буде використовувати додатково власний ігровий чип R3 у поєднанні з процесором Snapdragon 8 Elite. Це дасть змогу запускати важкі ігри з роздільною здатністю 2K і зі стабільною швидкістю 120 кадрів за секунду.
Red Magic 10 Pro і 10 Pro Plus будуть оснащені оперативною пам'яттю LPDDR5X з пропускною спроможністю 9600 Мбіт/с і сховищем UFS 4.0 Pro, а технологія Frame Scheduling 2.0 оптимізує розподіл ресурсів для підвищення енергоефективності.
Red Magic 10 Pro отримає дисплей розміром 6.85 дюйма зі співвідношенням екрана до корпусу 95.3% і частотою оновлення 144 Гц, який забезпечить яскравість до 2000 ніт. Смартфон отримає підекранну фронтальну камеру, а також буде оснащений високощільною батареєю 7050 мАг, що забезпечує тривалий час роботи.
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