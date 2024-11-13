Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Литва денонсувала митну угоду з Білоруссю

 

Сейм Литви у вівторок, 12 листопада, проголосував за денонсацію договору про митне співробітництво з Білоруссю, який був підписаний майже два десятиліття тому.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За пропозицію проголосували 93 депутати, двоє утрималися.

На думку Міністерства фінансів Литви, яке підготувало пропозицію, митні органи Литви та Білорусі не співпрацюють і не обмінюються інформацією з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, тому документ доцільно денонсувати.

Як зазначили у відомстві, торговельно-економічне співробітництво з Білоруссю повністю припинене і неможливе. Ба більше, особи, які торгують із Білоруссю, зобов'язані представляти до митних органів і судів Литви докази законності своєї торгівлі та дотримання міжнародних санкцій.

Договір було підписано у Вільнюсі в липні 1996 року і ратифіковано урядами обох країн у 2000 році.

Нагадаємо, на початку жовтня Литва денонсувала три міжнародні угоди з Росією та Білоруссю, що стосуються економічного співробітництва.

У червні Литва денонсувала договір з Росією про правову допомогу. У квітні аналогічний договір з РФ розірвала Естонія.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3413
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,9499
  0,0083
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,07 0,17 41,7265  0,07 0,17
EUR 43,8596  0,09 0,20 44,6023  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,02 0,06 41,3800  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес