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FT: Брюссель хоче вивільнити мільярди євро на оборону і безпеку з бюджету ЄС
09:47 13.11.2024 |
Брюссель змінює свою політику витрат, щоб потенційно перенаправити десятки мільярдів євро на оборону і безпеку на тлі війни Росії проти України і повернення Дональда Трампа до Білого дому.
Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
Зміна політики торкнеться приблизно третини загального бюджету ЄС, або близько 392 млрд євро в період з 2021 по 2027 рік, - коштів, спрямованих на скорочення економічної нерівності між країнами ЄС.
На сьогодні з цих так званих фондів згуртування було витрачено лише близько 5%, причому найбільші отримувачі, зокрема, Польща, Італія та Іспанія, витратили ще менше.
Згідно з чинними правилами, ці кошти не можуть бути використані для закупівлі оборонного обладнання або прямого фінансування збройних сил, але інвестиції в так звані товари подвійного призначення, такі як безпілотники, дозволені.
За словами посадовців ЄС, найближчими тижнями столиці країн-членів ЄС отримають інформацію про те, що, відповідно до правил, вони тепер будуть гнучкіше розподіляти кошти фондів згуртування на підтримку оборонної промисловості та проєкти військової мобільності, як-от зміцнення доріг і мостів для безпечного проходження танків.
Це включатиме дозвіл на фінансування збільшення виробництва зброї та боєприпасів, хоча заборона на використання коштів ЄС для закупівлі цієї зброї збережеться.
Зміни будуть внесені не в офіційні правила, а в роз'яснення для країн ЄС про те, як можуть бути використані фонди згуртування.
Представник Єврокомісії заявив, що "немає жодних планів" щодо надання країнам ЄС "більшої гнучкості", оскільки "чинні правила вже передбачають таку можливість".
"Ми завжди готові пояснити країнам-членам, що можливо, а що неможливо в рамках чинних правил", - додав він.
Ця зміна політики є передумовою до посилення уваги до оборони в наступному бюджеті ЄС, переговори щодо якого розпочнуться наступного року, резюмує видання.
Як відомо, у складі нової Єврокомісії вперше з'явилася посада окремого комісара з оборони (яка до того була об'єднана з фукнціями головного дипломата ЄС), на неї висувають литовського "друга України" Андрюса Кубілюса.
Кубілюс раніше заявляв, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії.
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