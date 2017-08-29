Новая монетарная политика: грандиозный проект Китая

Более двух тысячелетий назад император Цинь Шихуанди был первым, кто смог объединить Китай, правда с помощью беспощадного террора и захватнических войн. Снискавший известность началом строительства Великой китайской стены и захоронением заживо ученых он получил новый предмет гордости: центральный банк Поднебесной позаимствовал его метод возведения национальной дорожной сети для объяснения своей новой монетарной системы.

В сообщении от 11 августа Народный банк КНР привел изречение Циня о строительстве дорог в отношении экономики: должны быть "снесены горные вершины и выровнены долины" для управления ликвидностью.

Модернизация монетарной политики, без преувеличения, грандиозный проект для Китая. В течение последних двух десятилетий центральный банк проводил политику, в которой были две определяющие черты. Она фокусировалась на количестве (а не цене) денег.

Кроме того, она опиралась на приток иностранного капитала для создания новых денег. Эти две черты сегодня медленно меняются, приближая Китай к стандартам развитого рынка, чрезвычайно важная трансформация для все более сложной экономики.

Начнем с процентной ставки. В прошлом в Китае она имела второстепенное значение. Вместо этого регуляторы использовали квоты, которые диктовали, какие объемы банки могли кредитовать, по какой ставке хранить депозиты и выдавать кредиты.

Это было оправданно, так как Китай тогда только начал уходить от плановой экономики. Жесткие цели все еще были необходимы.

По мере того как финансовая система становилась все больше и больше, эти цели были уже не так важны. С появлением объемного рынка облигаций, большого количества небанковских кредитных организаций и новых инвестиционных возможностей для владельцев сбережений банки столкнулись с возросшей конкуренцией за депозиты и пополнение кредитных портфелей, отмечает британский журнал The Economist.

Видя все это, центральный банк в конце 2015 г. позволил банкам устанавливать собственные ставки для кредитов и депозитов. Был также отменен обязательный коэффициент кредитов к депозитам и снижена важность кредитных квот.

Однако это привело к вакууму. Мегарегулятор отказался от старого контроля, не вводя нового.

Ответом стало создание учетной ставки, очень похожей на бенчмарк краткосрочной процентной ставки в Америке и Европе. Центральный банк попытался создать похожий якорь в финансовой системе Китая: ставку семидневного РЕПО (ставка выкупа облигаций, по которой ЦБ кредитует банки).

Для этого был установлен предел колебаний в рамках семидневной ставки, с более низким курсом для кредитования банков, имеющих достаточно наличных денег, и верхнего курса для тех, кто в них нуждается. Это работает с середины 2015 г.

Центральный банк удерживал семидневную ставку в пределах коридора и двигал ее вверх по мере ускорения темпов экономики. 15 августа в ежегодном обзоре китайской экономики МВФ объявил свой предварительный вердикт: "Ведение монетарной политики все больше напоминает стандарт базирующегося на учетной ставке механизма".

В дополнение к этому изменению центральный банк создал широкий спектр инструментов управления ликвидностью. С 2013 г. появились новые способы кредитования: операции по краткосрочной ликвидности, постоянные кредитные линии и дополнительное кредитование под залог.

Все это дает один и тот же результат: каналы по вливанию наличных денег по различным ставкам на различный временной отрезок.

Их важность четко проявилась в последние два года, когда отток капитала уменьшил стоимость инвалютных резервов Китая. Это усилило давление на внутреннюю ликвидность, так как Китай зависел от притока наличности для генерирования роста денежной массы (выпуск новых юаней для покупки поступающих долларов).

После первоначальных проблем центральный банк практически полностью компенсировал потерю долларов дома через использование различных инструментов. В итоге ему удалось намного лучше управлять уровнем денежных средств на ежедневной основе.

Высокая волатильность процентных ставок денежного рынка, еще недавно обычная вещь, почти полностью исчезла благодаря действиям центрального банка в стиле императора Цинь Шихуанди (были снесены горные вершины и выровнены долины)

Однако оба сдвига в политике все еще не завершены. Имея ситуацию, когда государственные банки и компании до сих пор зависят от правительственной поддержки при появлении каких-либо проблем, процентные ставки намного меньше отражают стоимость, чем при более свободном рынке.

Центральный банк со своей стороны продолжает использовать административные рычаги для влияния на кредиторов. А его успех в управлении ликвидностью во многом достигнут благодаря жесткому контролю счета движения капитала Китая в последний год. Без этих шагов рост денежной массы дома мог бы усилить отток капитала.

Таким образом, налицо поэтапное реформирование, и сравнение с первым императором Китая неуместно. Его правление было поворотным, но жестоким и кратковременным. Более медленные изменения монетарной политики, как показывает практика, предпочтительнее для Поднебесной.