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Топливно-энергетический комплекс
Гонконг остался крупнейшим рынком IPO в мире в 2016г
09:50 10.01.2017 |
Гонконгская фондовая биржа по итогам 2016 года удержала мировое первенство по объему первичных размещений второй год подряд.
Как говорится в сообщении оператора биржи HkEx, в 2016 году 126 компаний провели на ней IPO на общую сумму 194,8 млрд гонконгских долларов ($25,1 млрд).
При этом число сделок сократилось на 8,7%, а сумма привлеченных денежных средств уменьшилась на 26% и была минимальной за восемь лет.
На втором месте по стоимости IPO в 2016 году была Шанхайская фондовая биржа ($16 млрд), на третьем - Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE, $11,87 млрд), пишет South China Morning Post. В пятерку лидеров также входили Токио ($9,6 млрд) и Копенгаген ($5,9 млрд), тогда как Лондон отступил на 8-е место ($5,5 млрд).
На конец 2016 года в котировальный список Гонконгской фондовой биржи входили 1973 компании, или на 5,7% больше, чем годом ранее, сообщает агентство "Синьхуа". Рыночная стоимость допущенных к обращению акций повысилась на 0,3% и составила 24,76 трлн гонконгских долларов.
В 2017 году Гонконг ждет усиление соперничества с Нью-Йорком за звание главного рынка IPO в мире, пишет Financial Times. В прошлом году Нью-Йорк немного опередил Гонконг, если брать совокупные показатели NYSE и NASDAQ.
В текущем году сразу три технологические компании Китая - Ant Financial (платежная система Alibaba), финансовая платформа Lufax ("дочка" страховой компании Ping An) и онлайн-страховщик Zhongan (спонсоры - Ping An, Alibaba и Tencent) - выбирают площадку для размещения акций, склоняясь к Нью-Йорку вслед за интернет-гигантом Alibaba.
По итогам нескольких раундов финансирования за последние два года инвесторы оценивают Ant Financial в $60 млрд, Lufax - в $19 млрд, а Zhongan - в $18 млрд.
У компаний остается альтернатива в виде IPO в Шанхае или Шэньчжэне, где им, вероятно, удастся добиться более высокой цены размещения. Однако в силу громоздкости процесса одобрения подобных сделок в Китае "очередь" на IPO может затянуться по крайней мере на 19 месяцев.
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