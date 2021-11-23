Оппозиция Беларуси хочет сорвать референдум по конституции. Это сработает?

Белорусская оппозиция опубликовала стратегию действий на референдуме по изменению Конституции Беларуси, который должен пройти до конца февраля 2022 года. Демократические силы в лице офиса Светланы Тихановской, Народного антикризисного управления, Координационного совета, а также гражданские инициативы "Честные люди", Zubr и платформа "Голос" хотят сорвать референдум путем порчи бюллетеней. Так, по их мнению, белорусы смогут продемонстрировать несогласие с властями страны, превратив референдум в "вотум недоверия" режиму.

Стратегия оппозиции: приходить на участки и портить бюллетени

Как недавно рассказала глава ЦИК РБ Лидия Ермошина, на конституционном референдуме, который в Беларуси должен пройти до конца февраля 2022 года, белорусам зададут вопрос "Одобряете ли вы внесение изменений в конституцию?" и предложат выбрать один из двух вариантов - принять или отвергнуть все предлагаемые изменения. Над проектом изменения конституции, который инициировал сам Александр Лукашенко, власти работают уже больше года, но финальная версия документа общественности до сих пор не представлена.

Конституционный референдум власти собираются проводить в условиях политического кризиса и жестких репрессий, поэтому объединенная оппозиция предложила свой вариант действий. Белорусам предлагается прийти на избирательные участки в день выборов, поставить крестики напротив всех предложенных в бюллетене вариантов (таким образом бюллетень будет считаться недействительным. - Ред.) и опустить его в урну для голосования.

Попытка мобилизации населения как летом 2020 года

Рассуждая о предложенной стратегии оппозиции, директор минского института "Политическая сфера" Андрей Казакевич считает, что у демсил на самом деле было только две опции: предлагать бойкот или делать бюллетени недействительными. "Если призывать голосовать против изменений в конституцию, то политический посыл не понятен: ты так голосуешь, потому что против предложений Лукашенко, или тебе все нравится и устраивает status quo?"

Проблема бойкота, по мнению политолога, в том, что он никак не активизирует людей, не играет на проявление гражданской позиции и визуально не заметен. "Поэтому и остается опция с порчей бюллетеней, чтобы в итоге это политическое действие было более направленным и осмысленным", - говорит Казакевич.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и экс-дипломат Павел Слюнькин, соглашаясь с коллегой насчет варианта бойкота, называет предложенную стратегию оппозиции лучшим из возможных вариантов: "Это попытка повторить стратегию участия, которая сработала в 2020 году для мобилизации людей. Хотя в нынешних условиях есть вопросы к тому, насколько получится мобилизовать людей на такое откровенное участие".

По словам Слюнькина, большой мобилизации может не получиться из-за жестких репрессий и потому, что многие считают, что стратегия весной 2020 года не сработала, раз Лукашенко все равно сфальсифицировал выборы. Также люди могут боятся портить бюллетень, считая, что это наказуемо. "Но в любом случае, демсилы выбрали стратегию, которая теоретически может вовлечь людей, чтобы если не сорвать референдум, так хоть затруднить его проведение", - говорит эксперт.

Власти будут пытаться ответить на стратегию оппозиции

Глава Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман в беседе с DW указывает на сходство со стратегией на выборах 2020 года, когда оппозиция предложила белорусам приходить на участки в белых браслетах и складывать бюллетени гармошкой, таким образом явно демонстрируя свой выбор. "Но в сегодняшней ситуации порча бюллетеней никого не убедит: те, кто не доверяет власти, и дальше не будут ей доверять и не посчитают объявленные результаты справедливыми. А те, кто другого мнения, тоже ни в чем не убедятся", - считает эксперт.

Кроме того, как говорит Прейгерман, власти очевидно будут противодействовать этой стратегии демсил: например, оставлять шторки в кабинах для голосования открытыми или применять любые другие меры, которые усилят страх у людей.

Об ответных репрессиях со стороны властей говорит и Андрей Казакевич: "Могут ввести неформальную ответственность за порчу бюллетеней вроде угрозы увольнения, административного воздействия, и тут даже не важно, что будет написано в законе. Кроме того, нельзя исключать давление на структуры и активистов, которые еще остаются в стране".

Получится ли у оппозиции сорвать референдум?

В целом Евгений Прейгерман считает, что такой стратегией оппозиции референдум сорвать не получится - если это не получилось сделать летом 2020 года на волне протестов, когда люди так не боялись, то сейчас это вообще сложно серьезно воспринимать. "Но для власти явка как таковая будет важнее, чем то, что окажется внутри урны для голосования. Поэтому в этом смысле они, может, и довольны будут таким призывам оппозиции", - говорит эксперт.

Павел Слюнькин указывает, что будет сложно оценить результат стратегии демсил: "Можно испортить много бюллетеней и не дать по ним статистику, тогда какой выхлоп, в чем мобилизационный эффект? Может, через платформу "Голос" это как-то будет фиксироваться, но вообще оценить, эффективно ли прошла эта кампания, будет трудно".

В свою очередь политолог Казакевич говорит, что хороших и выигрышных решений тут нет, а стратегия оппозиции направлена на то, чтобы хотя бы попробовать - учитывая, что опций не так много и эта намного лучше, чем все остальные. "Демсилам нужно использовать все возможности, всегда может что-то произойти, что изменит ситуацию. И даже если на самом референдуме ничего не будет, надо думать о будущем - иметь контакт с избирателями, четкую политическую позицию и оставаться в игре", - резюмирует Казакевич.