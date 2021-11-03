Военная и экономическая активность России в Арктике: планы и страхи Кремля

Российская политика в Арктике сфокусирована на добыче ископаемых энергоносителей и становится все более милитаризированной. Это заставляет североевропейские страны вместе с США и НАТО усиливать военное присутствие в регионе, который к тому же все больше привлекает Китай с его амбициозными геостратегическими планами. Изменение климата порождает в России, с одной стороны, надежды на более интенсивное использование Северного морского пути, а с другой - страхи, поскольку теоретически делает менее защищенным российское побережье Северного Ледовитого океана. Но одновременно таяние полярных льдов расширяет оперативные возможности российских военных, что беспокоит страны НАТО.

В России переоценивают значение Арктики для мощи и престижа страны

Таковы ключевые выводы исследования "Россия в Арктике. Планы развития, военный потенциал и предотвращение конфликтов", опубликованного берлинским Фондом науки и политики (SWP) - ведущим немецким научным институтом, консультирующим по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. Авторы исследования - два эксперта по вопросам безопасности: старший научный сотрудник SWP Михаэль Пауль (Michael Paul) и морской офицер, фрегаттен-капитан (капитан 2-го ранга) Ёран Cвистек (Göran Swistek), работающий сейчас в SWP в качестве гостевого ученого.

По мнению авторов, Арктика играет в современном российском самосознании прямо-таки мистическую роль. Они считают, что в сегодняшней России преувеличивают значение столь труднодоступного и сурового региона для международного престижа страны и национальной идентичности россиян, и связывают это с великодержавным и антизападным курсом президента РФ Владимира Путина.

Было время, когда в Москве стремились сохранить Арктику как зону мира и сотрудничества, напоминают авторы и ссылаются на историческую, по их словам, речь Михаила Горбачева в Мурманске 1 октября 1987 года. Однако в сегодняшней России эта давняя цель все больше отступает на задний план, указывается в исследовании.

В глазах нынешнего руководства России Арктика имеет три ключевые функции, считают авторы: геополитическую, экономическую и стратегическую. Ни одна другая приполярная страна не обладает в этом регионе столь большой территорией, продолжительностью побережья и численностью населения, что используется РФ для укрепления своего статуса великой державы. Богатая полезными ископаемыми Арктика нужна также для поддержания российской экономической модели, основанной главным образом на эксплуатации природных ресурсов. Одновременно арктический и субарктический регионы служат Москве как "стратегический бастион для сдерживания и обороны".

Эти три функции частично вступают в противоречие друг с другом: "Так, гражданское развитие Арктики как основной ресурсной базы для будущего России требует мирной и стабильной международной обстановки, тогда как российское стремление к военному превосходству в арктическом регионе существенно осложняет достижение такой цели".

Агрессивные действия России все больше беспокоят скандинавские страны

Михаэль Пауль и Ёран Cвистек считают, что поворот в арктической политике России от сотрудничества с Западом к военному противостоянию и ремилитаризации региона произошел в 2007 году после речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Последовавшие затем "вторжение в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году в нарушение международного права и продолжающаяся война в Восточной Украине" кардинально изменили ситуацию и в Арктике.

Основу российской военной политики, напоминают авторы, составляет "утверждение, что США и государства НАТО угрожают России" и стремятся ее окружить. Такое восприятие угроз не изменится и после Путина, прогнозируют эксперты, а потому "мирные 1990-е годы являются лишь исключением из правила в том, что касается структурной геополитической конкуренции великих держав в Евразии".