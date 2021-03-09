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В Беларуси создана пророссийская партия «Союз»
10:03 09.03.2021 |
В Беларуси в субботу, 6 марта, учреждена новая пророссийская политическая партия "Союз". Однако ее председатель Сергей Лущ в интервью DW заявил, что с их точки зрения - "это белорусская партия, которая выступает с интеграционной позиции, партия сторонников углубления интеграции Беларуси и России".
С приветом от Прилепина
Съезд собрал 135 делегатов, которые почти единодушно выполнили формальные процедуры по учреждению партии. С приветственным словом выступил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик из Севастополя и депутат Палаты представителей Беларуси Тенгиз Думбадзе, а также представители объединенной российской партии "Справедливая Россия - За правду" Александр Казаков и Виктор Яценко, которые передали приветствие от своего лидера Захара Прилепина. Белик посчитал символичной дату съезда, напомнив, что как раз 6 марта был назначен референдум "о возвращении Крыма в родную гавань".
Исследовательский центр iSANS в телеграм-канале отметил, что политтехнолог Казаков был ранее советником главы "ДНР" Александра Захарченко, а Яценко - там же "министром" связи. Казаков заявил, что ожидает "левый поворот" в России, и это создает перспективы для лево-консервативных партий, выступающих за традиционные ценности "в мире, где царит Содом и Гоморра". Из выступления Казакова и Яценко следует, что они воспринимают новую белорусскую партию "Союз" в качестве партнера. До объединения 22 февраля российской партии "Справедливая Россия" с "Патриотами России" и "За правду" ее партнером в Беларуси была другая организация - Республиканская партия труда и справедливости.
Осторожные приветствия от сторонников Лукашенко
Белорусский депутат Тенгиз Думбадзе назвал себя "белорусским грузином", а также "сторонником власти, который не боится правды". Он приветствовал будущую работу "Союза" по углублению интеграции Беларуси и России, которая "не должна ударить по суверенитету". Также показательно приветствие съезду от провластного публициста Алексея Дерманта, который поблагодарил Луща за помощь в организации митингов в поддержку Лукашенко в августе-сентябре. Сам Дермант однако признался, что намерен вступить в прорезидентскую партию, в которую будет преобразовано общественное объединение "Белая Русь".
Символично, что кандидатуру Луща на место председателя "Союза" выдвинул Николай Сергеев, который с 1992-го до роспуска в 1999 году был одним из лидеров пророссийской партии "Славянский Собор "Белая Русь". После ликвидации "Славянского Собора" таких откровенно пророссийских партий в Беларуси больше не было до 2021 года.
Сергей Лущ в интервью DW сказал, что начал работу над созданием партии "Союз", когда после "событий августа 2020 года" было объявлено о неких политических трансформациях, среди которых усиление партий, увеличения роли парламента. С трибуны съезда он сказал, что "сегодня перед всеми конструктивными силами стоит задача построения более справедливого общества". В случае регистрации "Союз" намерен участвовать в выборах в местные Советы в 2022 году и последующих парламентских выборах, которые после смены Конституции могут пройти по партийным спискам. Документы на регистрацию сторонники партии планируют подать до 6 апреля.
Политолог: Власти скорее всего зарегистрируют "Союз"
"Союз" безусловно является пророссийской партией, считает независимый политолог Ольга Харламова. "Это инструмент влияния и инструмент, который позволяет застолбить территорию", - сказала она в интервью DW. Харламова предполагает, что после конституционных изменений в Беларуси "у политических партий появится большее поле для маневра и появится не одна, а как минимум две-три партии, которые будут представлять российские интересы вне зависимости от того, как они будут называться и позиционироваться". Как считает политолог, белорусские власти скорее всего будут вынуждены зарегистрировать "Союз", несмотря на потенциальную угрозу, что в перспективе на место Луща могут прийти тяжеловесы, которые смогут всерьез повлиять на раскладку политических сил в Беларуси.
Преждевременный шаг перед общей перерегистрацией партий
В свою очередь эксперт аналитического центра пропрезидентского объединения "Белая Русь" политолог Петр Петровский высказал мнение, что Лущ поспешил с учредительным съездом, поскольку в ближайшее время готовятся поправки в закон о партиях, и "Союзу" в итоге будет нужно проходить перерегистрацию, даже если ее зарегистрируют. Впрочем, он не исключил, что Лущ стремится застолбить место. По словам политолога, "эта группа не представляет всего пророссийского спектра в Беларуси. И это видно из той политической программы "Союза" - достаточно либеральной в политическом смысле - переход к парламентской республике, в экономическом, социальном - переход к страховой медицине, накопительной пенсионной системе, разгосударствление экономики", - сказал он в интервью DW.
Петровский советует "посмотреть на те силы и группы, которые эту партию поддерживают в России - это национал-либералы, которые крутятся вокруг такого ресурса как "Украина.ру" (входит в МИА "Россия сегодня". - Ред.), которые резко критикуют Лукашенко за советскость, авторитаризм, видят будущее Беларуси как не всегда самостоятельного контрагента на внешнем поле Российской Федерации, "покладистое государство, готовое идти на все российские условия".
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