Задержанный блогер Тихановский идет в президенты Беларуси. Кто он такой?

"Белорусский предприниматель и блогер" - так представляется автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. 6 мая он был задержан для отбывания 15-суточного ареста, назначенного ему за участие в протестах против интеграции с Россией в декабре 2019 года. В тот же день десятки сторонников блогера вышли на акции в его поддержку в Минске, Гродно и Могилеве с требованием освободить Тихановского.

После задержания на YouTube-канале Сергея Тихановского появилось видеозаявление о том, что он намерен участвовать в президентской кампании как кандидат в президенты Беларуси. DW рассказывает, кто такой Сергей Тихановский и почему в Беларуси растет популярность политических блогов.

Тихановский дал слово простым белорусам

Сергей Тихановский родом из Гомеля, ему 41 год. Как указывает сам блогер в своем последнем видео, "в прошлом году я вынужден был стать видеоблогером, потому что столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатностью". YouTube-канал "Страна для жизни" он начал вести в 2019 году и за год смог набрать 140 тысяч подписчиков. За последнюю неделю, уже после задержания Тихановского, на его канал подписались еще около 35 тысяч человек.

Как указано в описании канала "Страна для жизни", он посвящен историям простых белорусов и реальным кейсам предпринимателей", которые помогут "построить страну для жизни". Тихановский снимает видео на общественно-политическую тематику и рассказывает о проблемах людей - в основном, в белорусских регионах.

Вместе со своей командой на автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси и встречался с подписчиками, которые сами на камеру рассказывали ему о проблемах в городе и стране. Самое популярное видео на канале (788 тысяч просмотров) - рассказ женщины из города Глубокое о своей жизни и об отношении к президенту Александру Лукашенко. Также на канале Тихановского можно найти видео-интервью с оппозиционными политиками и бизнесменами.





Предприниматель и блогер

О работе и средствах заработка Тихановского известно немного, в своем блоге он представляется предпринимателем. По информации белорусского издания "Наша Ніва", ранее Тихановский занимался бизнесом в сфере видеосъемок. По некоторым данным, какое-то время Сергей работал в Москве, а когда вернулся, начал вести блог. Теперь блогер собирает пожертвования с подписчиков через YouTube и краудфандинговую платформу.

Любопытно, что Тихановский известен своим отказом общаться с прессой, мол обо всем рассказывается в блоге. Правда, в 2017 году он рассказал сайту Onliner.by о покупке за 2200 долларов в деревне Огородня-Гомельская "кулацкого дома", памятника архитектуры, который он хотел восстановить и организовать там отель с магазином и кофейней. Как объяснил Тихановский спустя 2 года, из-за бюрократии проект так и не удалось реализовать.

Как рассказал изданию "Наша Ніва" гомельский блогер Артем Шапаров, его коллег волнует причина частых поездок Тихановского в Москву и происхождение средств на дорогостоящую технику - ведь блогер ранее говорил, что у него нет денег и просил помощи в раскрутке канала. По словам Шапарова, Тихановский тайно записывал свои разговоры с коллегами, подбивал одних блогеров жаловаться на других, а также обвинял крупных блогеров в работе на КГБ.

Белорусы вступились за Тихановского и пострадали

6 мая Сергея Тихановского задержали под Могилевом, теперь он отбывает 15-дневный срок ареста в Гомельском ИВС за участие в акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. Накануне в Могилеве команда его YouTube-канала провела встречу с подписчиками, несмотря на препятствия со стороны правоохранительных органов - подписчики буквально отбили блогеров от милиции. После этого команду блогера Тихановского задержали и осудили на 5-10 суток за организацию несанкционированного митинга "с публичным обсуждением власти".

В день его задержания на улицы белорусских городов вышли десятки людей с требованием отпустить блогера. По данным правозащитного центра "Весна", всего с 6 мая в Беларуси задержаны или вызывались в милицию для составления протоколов около 120 активистов, журналистов и сторонников автора YouTube-канала "Страна для жизни". Среди них - журналист Александр Бураков, сотрудничающий с DW. Его обвиняют в участии в несанкционированной акции.

Белорусы доверяют блогерам, а не оппозиции

Сразу после ареста Тихановского на его канале было опубликовано заявление об участии в грядущих выборах президента Беларуси. По словам Тихановского, участвовать в президентской кампании его просили подписчики, потому что "они не верят и не видят ни одного кандидата, за которым могли бы пойти и которому могли бы доверять".

Неожиданную волну солидарности в Беларуси в поддержку Сергея Тихановского минский политический аналитик Артем Шрайбман связывает с тем, что Тихановский чувствует нерв общества и своей аудитории: он говорит на языке людей, дает им микрофон вместо того, чтобы навязывать свою повестку. "В итоге люди доверяют ему настолько, что готовы выходить на улицы, хотя абсолютно понятно, что такие акции не могут быть успешными", - говорит Шрайбман.

Эксперт также отмечает, что в Беларуси в последнее время в целом растет популярность политических блогов. Этот феномен он связывает с "идейным банкротством" традиционной оппозиции. "В обществе растут протестные настроения, а оппозиция не может их выразить(...)", - говорит аналитик. Поэтому появляются "народные лидеры недовольства", люди их слушают и доверяют им. "Впоследствии это доверие конвертируется в политическое действие. Когда у тебя есть лояльная аудитория, не так сложно ее мобилизовать", - считает Артем Шрайбман.