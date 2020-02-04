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Беларусь объявила о повышении тарифа на транзит нефти из России
17:59 30.01.2020 |
Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит российской нефти, поэтому он вырастет на 6% в рамках утвержденной сторонами методики. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович, передает «КоммерсантЪ».
«Переговоры закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%»,- сказал министр.
Отметим, что ранее Минск требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%.
Последний раунд российско-белорусских переговоров о ценах на транзит нефти прошел 16 января. По информации источников «Коммерсанта», после автоматической индексации тарифа в феврале Белоруссия может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть.
Как сообщал enkorr, с 1 января 2020 г. российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене. По информации источников «Интерфакса», белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, объясняя это подорожанием сырья из-за реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере.
Источник РИА «Новости» говорил, что цена поставок в Беларусь определяется как рыночная стоимость топлива плюс премия, которая составляет около $10 за тонну. «Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», - пояснял он.
По данным «Белнефтехима», сейчас стоимость российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены на нефть. Из-за отсутствия импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.
4 января поставки российской нефти на НПЗ «Нафтан» были восстановлены. Поставки возобновлены на основании краткосрочных контрактов, которые должны обеспечить белорусские заводы сырьем в течение января.
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