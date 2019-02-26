Агентство Moody's назвало основные риски для экономики России

Агентство Moody's Investors Service выпустило объемный доклад о российской экономике, проанализировав ее возможности и ключевые риски в среднесрочной перспективе. Самые важные заключения аналитиков - в материале РБК.

О препятствиях для инвестиций

«Доминирование государственного сектора и монополизация препятствуют росту инвестиций и производительности», - считает Moody's. Аналитики агентства оценивают долю госсектора в российской экономике в 40-50% с учетом частично приватизированных компаний. Это соответствует оценкам Центра стратегических разработок, по данным которого государство занимает в российском ВВП 46%.

Государственный «дирижизм» особенно заметен в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспорт, финансы, производство электроники и оборудования, перечисляет Moody's. «Высокая доля государственной собственности создает неравные условия для деловой активности, усугубляя другие подавляющие предпринимательство факторы, такие как слабые права собственности и относительное отсутствие верховенства закона», - пишут аналитики.

Качество российских институтов в целом остается низким, отмечает Moody's, ссылаясь на индекс качества госуправления, который рассчитывается Всемирным банком. Как писал РБК, в 2018 году эксперты Всемирного банка ухудшили оценку контроля над коррупцией в России. «Низкие показатели России по коррупции и верховенству закона, скорее всего, связаны именно с неэффективностью судебной системы и значительным влиянием правительства на деловую среду и решения, особенно в тех случаях, когда это касается крупных квазигосударственных корпораций и банков», - указывает Moody's.

Отдельно аналитики агентства выделяют риски для ИT-компаний. Как и в других странах Восточной Европы, в России за последние 20 лет сложился сильный ИT-сектор, который обеспечил рост экспорта компьютерных и ИT-услуг в 2,5 раза с 2008-го по 2018 год. Однако, по мнению Moody's, «государственное вмешательство, которое варьируется от предполагаемого привлечения фирм по кибербезопасности к шпионажу до принудительной передачи контроля над успешными стартапами близким к правительству людям, угрожает жизнеспособности ИТ-сектора».

О демографических вызовах

Демографическая ситуация в России сдерживает потенциал экономического роста, указывает Moody's. Резкое падение рождаемости с конца 1980-х годов и сохранение крайне низкого показателя рождений в середине 2000-х привели к сокращению численности молодого трудоспособного населения, в то время как многочисленные поколения 1960-х годов покидают рынок труда.

Естественная убыль населения России в последние десятилетия компенсировалась притоком мигрантов, однако в 2018 году впервые за десять лет миграционный прирост не смог восполнить убыль россиян: население страны сократилось на 93,5 тыс. человек.

Тем не менее эксперты Moody's полагают, что социально-экономическая нестабильность и военные конфликты у границ России будут способствовать перетокам населения из пострадавших регионов и Россия, скорее всего, останется бенефициаром такой геополитической напряженности. Таким образом, устойчивый приток трудоспособных мигрантов из стран Средней Азии и Украины будет смягчать дефицит рабочей силы.

Кроме того, стартовавшая в 2019 году пенсионная реформа, по мнению Moody's, поможет стабилизировать количество трудоспособного населения в среднесрочной перспективе.

О санкциях

Нарастает риск того, что американские законодатели введут «подрывные» санкции против ключевых российских госбанков, а также нового и существующего суверенного долга России. «Мы ожидаем, что законодатели не оставят администрации выбора и обяжут ввести санкции против конкретных олигархов, близких к Кремлю, их предприятий, структур, вовлеченных в строительство газопровода Nord Stream-2, нового и существующего суверенного долга и долларовых расчетов российских госбанков, которые, предположительно, обслуживают незаконный бизнес и политические интересы ближнего круга президента Путина», - пишет Moody's.

В таком случае аукционы Минфина по размещению госдолга, скорее всего, будут подорваны, возможен даже «структурный разрыв» рынка ОФЗ и обесценение бумаг. Однако негативные эффекты будут временными - ключевые сильные стороны кредитного профиля России останутся невредимыми.

Moody's может понизить кредитный рейтинг России, если «неожиданно жесткие санкции» ухудшат показатели государственных финансов (сейчас рейтинг России от Moody's находится на самом нижнем инвестиционном уровне Baa3; рейтинги от других агентств - Fitch и S&P - также находятся в инвестиционной категории).

О ключевом внешнем риске

Главным внешним риском аналитики Moody's называют отток капитала. Он достигал пика в четвертом квартале 2014 года на уровне $159 млрд, после чего Центробанк решил прекратить «прожигать» резервы и остановил валютные интервенции.

В будущем ЦБ, скорее всего, будет позволять обменному курсу абсорбировать основной шок, вместо того чтобы выступать с валютными интервенциями.

В 2018 году отток капитала снова начал ускоряться: иностранные и местные инвесторы, стараясь застраховать себя от внешних шоков, избавляются от российских активов и рубля. Основные каналы оттока капитала - отток прямых иностранных инвестиций, сокращение объемов внешней задолженности, хранение иностранной валюты резидентами вне банковской системы.

Вряд ли отток капитала достигнет максимумов 2014 года, поскольку валютный курс быстро скорректируется. Однако потенциальные новые санкции и другие шоки могут тем не менее привести к бегству капитала и тем самым поставить под угрозу стабильность российского финансового рынка, предупреждает Moody's.

О рисках транзита власти

«Неорганизованная смена режима - отдаленный, но осязаемый внутриполитический риск», - указывает Moody's. Эксперты агентства отмечают, что, хотя Владимир Путин не обязательно покинет политическую сцену в 2024 году, «его доминирование в российской политике на протяжении более двух десятилетий осложнит переход к новому политическому руководству».

Социологические опросы показывают, что большинство россиян поддерживают лично фигуру Путина, но их одобрение не распространяется на всю политическую систему, отмечает Moody's.

Аномалии на последних региональных выборах свидетельствуют, что даже прямые ставленники президента могут столкнуться с трудностями в мобилизации достаточной общественной поддержки, говорится в обзоре.