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Россия запретила ввоз из Украины сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, сырья и продовольствия
17:28 29.12.2018 |
Россия запретила ввоз из Украины сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, сырья и продовольствия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского правительства, передают Українськi Новини.
"Постановлением от 29 декабря 2018 года №1716-83 вводится запрет на ввоз на территорию России товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины. Утверждён список таких товаров. Товары, в отношении которых введён запрет, в основном относятся к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие", - сказано в нем.
Отмечается, что указанное решение правительство РФ приняло в связи с указом Президента России Владимира Путина о введении санкций в отношении Украины.
Сказано, что правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введённые ранее в отношении конкретных российских товаров.
Как сообщали Українськi Новини, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российских физических и юридических лиц за проведение "выборов" в террористических организациях "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" и за нападение на украинские корабли.
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