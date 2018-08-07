4 года продэмбарго: оправдала ли себя российская политика контрсанкций?

Продуктовому эмбарго со стороны России исполнилось 4 года: в августе 2014-го Владимир Путин подписал указ об ограничении ввоза в РФ продовольственной продукции из стран, которые ранее ввели санкции против России.

Спустя год президент также постановил, что нелегально ввезенные в РФ продукты должны быть уничтожены. За три года Россельхознадзор уничтожил почти 26 тысяч тонн таких продуктов, заявили в этом ведомстве в понедельник, 6 августа.

Россия надеялась, что контрсанкции поспособствуют быстрой отмене введенных против нее ограничений, считают опрошенные DW эксперты. По их мнению, эта политика скорее не оправдала себя, однако теперь она может сохраниться на долгие годы. Что нужно знать о продуктовом эмбарго?

1. Контрсанкции навредили скорее российским потребителям

Введенное Россией эмбарго обошлось российской экономике в 0,2 процентных пункта ВВП, заявили в аналитическом агентстве АКРА 6 августа. Цифра, на первый взгляд, небольшая, однако ограничение импорта привело к росту цен на ряд товаров. По подсчетам РАНХиГС, в среднем каждый россиянин ежегодно теряет из-за эмбарго по 4,4 тысячи рублей.

"Да, благодаря контрсанкциям российские компании нарастили производство, однако это не привело к снижению цен. Поставщики далеки от социальных мотивов, если нет нормальной конкуренции, они пользуются этим и извлекают прибыль", - отметил в интервью DW профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

Эксперт оценивает эффект от контрсанкций как негативный: "Туда закладывался скорее политический смысл, чтобы производители в ЕС и других странах надавили на свои правительства и те свернули санкции. Но этого не произошло, так что контрсанкционная политика в целом себя не оправдала".

2. Качество продуктов в России снизилось

Освободившиеся после эмбарго ниши в основном заняли российские производители, также экспорт нарастили страны СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Однако нередко быстрый рост производства в России происходил в ущерб качеству, отмечают эксперты.

Особенно это касается сыров и молока. Так, после введения контрсанкций, в России резко увеличился импорт пальмового масла, которое используется как более дешевый заменитель молочного жира. "Выпуск дешевых низкокачественных товаров тянет Россию назад, рынок наводнен ненатуральным и некачественным молоком", - отметила в интервью DW замдиректора направления "Финансовый консалтинг" группы компаний SRG Ольга Фетищева.

3. Контрсанкции помогли импортозамещению, но есть нюансы

После введения контрсанкций импортозамещение в России активно развивалось. "Импорт свинины сократился в три раза, импорт птицы - в 2,5 раза, импорт овощей - в два раза. Благодаря импортозамещению первые два-три года активно росли акции компаний, которые занимаются производством продуктов", - отметил эксперт ВШЭ Алексей Портанский.

Однако, по его словам, в настоящее время этот рост прекратился. "Импортозамещение должно планироваться исходя из экономических соображений, чтобы в итоге государству и гражданам было выгодно. У нас же в основу положены политические соображения, желание "дать отпор", поэтому и экономический эффект не столь высок", - добавил Портанский.

4. Количество уничтоженных продуктов растет

Санкционные продукты по-прежнему попадают в Россию. Россельхознадзор уничтожает их: три года сотрудники ведомства активно жгли и давили бульдозерами нелегальные продукты, и уничтожили в общей сложности почти 26 тысяч тонн "санкционки": в основном это были польские яблоки и турецкие томаты.

Петицию с просьбой раздать такие продукты нуждающимся россиянам подписали более 500 тысяч человек, однако она осталась без внимания. По данным Федеральной таможенной службы (ее данные расходятся с данными Россельхознадзора), количество "санкционки" попавшей в Россию, ежегодно увеличивается: если в 2016 году было уничтожено 3000 тонн продуктов, то в 2017 году - уже 8000.

5. Контрсанкции навредили отношениям в ЕАЭС

В основном санкционные продукты попадают в Россию через страны Евразийского экономического союза: Беларусь и Казахстан. Так, например, в интернете активно высмеивали белорусские устрицы и тропические фрукты, якобы произведенные в этой стране.

Еще одно из негативных последствий контрсанкционной политики - трения внутри ЕАЭС, считает Алексей Портанский: "Страны Таможенного союза не согласились с российской политикой контрсанкций, хотя такие организации обычно должны занимать общую линию. В итоге продолжает функционировать нелегальный транзит. А комиссия ЕАЭС постановила, что российские таможенные органы нарушают правила организации, когда проверяют грузовики на наличие таких продуктов".

6. Контрсанкции - это надолго

Эксперты считают, что при помощи контрсанкций Россия надеялась на быструю отмену введенных против нее ограничений. И в итоге теперь она не может просто так выйти из санкционной гонки.

"Некоторые наши экономисты, такие как Кудрин и Алексашенко, считают, что контрсанкции нужно просто снять "по-тихому". В аналогичной ситуации находился Китай в 90-х годах, там не применяли контрсанкции и в итоге ограничения против этой страны были отменены", - отметил Портанский.

По его мнению, снять контрсанкции России мешает ее негативная риторика в отношении Запада: "Наша яростная пропаганда только усугубляет ситуацию, можно было добиться какого-то смягчения санкций путем совершенно противоположной политики, это показал и китайский опыт", - добавил эксперт.