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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему Беларусь и Россия не могут договориться о взаимном признании виз

 

Соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых иностранцам, Беларусь и Россия собирались подписать еще в конце 2017 года. Теперь ожидается, что документ будет одобрен в апреле-мае года нынешнего. Почему возникла эта проблема, кому и зачем нужно соглашение, разбиралась DW.

Предыстория визовой проблемы

Ряд белорусских экспертов склоняются к тому, что проблему создала Москва, которая, как они отмечают, нервно реагирует на малейшие самостоятельные шаги Минска, в том числе и во внешней политике. В начале 2017 года белорусские власти ввели пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая государства-члены Евросоюза. Вскоре после этого РФ установила на границе с Беларусью пограничную зону, при этом там разворачивают машины граждан третьих стран и высаживают их из поездов, следующих из Беларуси в Россию, если у этих лиц нет российских виз.

Это вызвало озабоченность у руководства Беларуси, вопрос поднимался даже на уровне президента. По словам пресс-секретаря белорусского МИД Дмитрия Мирончика, в январе на совещании у Александра Лукашенко обсуждалось снятие проблем с пересечением белорусско-российской границы иностранными гражданами, "естественно, с соблюдением интересов Беларуси и России по вопросам безопасности".

Сначала, по словам главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея, достичь соглашения о взаимном признании виз планировалось к концу 2017 года. Потом этот срок был перенесен на первый квартал года нынешнего. Теперь, как заявил посол России в Беларуси Александр Суриков, есть надежда, что соответствующий документ будет подписан в апреле-мае. Но сбудется ли прогноз российского дипломата?

Кому необходимо визовое соглашение

Директор Центра европейской трансформации (CET) Андрей Егоров считает, что это соглашение нужно из-за возникшей коллизии между Беларусью и Россией, которые находятся в общем таможенном пространстве, но не имеют единого визового - после введения Минском в одностороннем порядке пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран. Россия в свою очередь отказалась принимать таких лиц, въезжающих на ее территорию со стороны Беларуси без российских виз.

"Такая ситуация невыгодна Беларуси, поскольку это ограничивает ее транзитные возможности. Это соглашение нужно Беларуси, поскольку она позиционирует себя как двери в Евразийский экономический союз, а при нынешней ситуации осложняется реализуемость такой риторики", - указывает Егоров.

Минский политолог Валерий Карбалевич обращает внимание на то, что вопрос возник по воле России, которая, помимо прочего, начала вводить пограничный контроль и переводить авиарейсы из Беларуси в международные терминалы своих аэропортов. Карбалевич называет возникшую проблему психологической для России: "Сегодня обитатели Кремля находятся в ситуации осажденной крепости, им везде мерещатся враги, они ведут войну с Украиной и с Западом, на Ближнем Востоке с исламскими террористами. И потому существуют фобии, что через Беларусь на территорию России могут проникнуть западные шпионы, украинские боевики или террористы "Исламского государства".

Кроме того, добавляет политолог, Россию раздражает тот факт, что Беларусь не присоединилась к эмбарго Москвы против стран Евросоюза, и через белорусскую границу регулярно проникают санкционные продовольственные товары из ЕС. К тому же, полагает Карбалевич, Москва не скрывает своего недовольства тем, что Минск не поддержал ее в конфликте с Западом.

"Наконец, Россия пытается принудить Беларусь к введению единого визового пространства двух государств. Беларусь сопротивляется, поскольку визовая политика - элемент госсуверенитета, и если ввести единую визу, то с учетом удельного веса двух государств это будет ограничение белорусской независимости", - подчеркивает политолог.

Зависимость Беларуси от России

Белорусские чиновники уже заявляли о готовности увеличить безвизовое пребывание на территории страны для граждан 80 стран до 10 дней, а позже - до 30. Но пока решение отложено. Андрей Егоров не отрицает, что это свидетельствует о зависимости Беларуси от России даже в таком вопросе, но подобная зависимость, добавляет он, в какой-то степени идет на пользу Минску.

Беларусь, констатирует Егоров, не желает отказываться от ряда благ (например, льготных цен на энергоносители и доступа для белорусских товаров на огромный российский рынок), которые для нее предоставляет Россия, и это вынуждает Минск идти на определенные компромиссы с Москвой.

Хотя, задается вопросом минский аналитик-международник Андрей Федоров, какая разница в продолжительности безвизового пребывания иностранцев на территории Беларуси: "Диверсант и за пять суток управится, а нормальному человеку почему бы не дать возможность побыть у нас и подольше".

В свою очередь Валерий Карбалевич поясняет, что белорусские власти опасаются введения полноценного пограничного режима с Россией, поскольку это ударит по интересам Беларуси. "Введение пограничных постов разрушает статус Беларуси как транзитного государства, который она хотела бы монетизировать. Поэтому Минск не хотел бы ссориться по этому вопросу с Москвой", - полагает эксперт.

В то же время он не исключает, что срок безвизового пребывания в РБ для граждан 80 стран в этом году все же будет продлен. А вот будет ли подписано белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз, и если да, то когда это случится, сказать сложно, заключил Карбалевич.
По материалам: Deutsche Welle
 

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