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Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента
07:22 03.01.2018 |
Конституционный суд Молдавии во вторник, 2 января, на время приостановил полномочия президента страны Игоря Додона. Об этом сообщило государственное информагентство MOLDPRES.
Соответствующий вердикт вынесен в ответ на запрос группы депутатов от правящей коалиции, чтобы дать возможность премьеру Павлу Филипу или спикеру Андриану Канду назначить новых членов правительства.
В среду, 20 декабря 2017 года, были отправлены в отставку больше половины членов кабмина - пять министров из девяти. После чего Игорь Додон дважды отказался утвердить новые кандидатуры на эти посты, предложенные правящей левоцентристской Демократической партией Молдовы.
Цель - деполитизировать правительство
Как отмечает MOLDPRES, из нынешнего правительства в составе нового кабинета останутся только четыре министра. Одновременно будет учреждена новая должность - вице-премьера по вопросам европейской интеграции. Как ожидается, ее займет бывший премьер-министр Юрий Лянкэ. Вице-премьером по реинтеграции может стать Кристина Лесник, которая возглавляет Главное управление международных отношений и европейской интеграции МВД страны.
Руководителем Министерства иностранных дел и европейской интеграции, вероятнее всего, будет назначен посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски.
Ранее премьер-министр страны объяснил кадровые изменения стремлением деполитизировать правительство перед парламентскими выборами осенью 2018 года.
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