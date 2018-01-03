Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента





Конституционный суд Молдавии во вторник, 2 января, на время приостановил полномочия президента страны Игоря Додона. Об этом сообщило государственное информагентство MOLDPRES.

Соответствующий вердикт вынесен в ответ на запрос группы депутатов от правящей коалиции, чтобы дать возможность премьеру Павлу Филипу или спикеру Андриану Канду назначить новых членов правительства.

В среду, 20 декабря 2017 года, были отправлены в отставку больше половины членов кабмина - пять министров из девяти. После чего Игорь Додон дважды отказался утвердить новые кандидатуры на эти посты, предложенные правящей левоцентристской Демократической партией Молдовы.

Цель - деполитизировать правительство

Как отмечает MOLDPRES, из нынешнего правительства в составе нового кабинета останутся только четыре министра. Одновременно будет учреждена новая должность - вице-премьера по вопросам европейской интеграции. Как ожидается, ее займет бывший премьер-министр Юрий Лянкэ. Вице-премьером по реинтеграции может стать Кристина Лесник, которая возглавляет Главное управление международных отношений и европейской интеграции МВД страны.

Руководителем Министерства иностранных дел и европейской интеграции, вероятнее всего, будет назначен посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски.

Ранее премьер-министр страны объяснил кадровые изменения стремлением деполитизировать правительство перед парламентскими выборами осенью 2018 года.