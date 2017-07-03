Иностранные инвесторы вывели из России 1,6 млрд долларов за 4 месяца

За последние четыре месяца, с конца февраля, вложения иностранных инвесторов в российские активы уменьшились на 1,6 миллиарда долларов. Это рекордный отток капитала за 3,5 года, пишет в понедельник, 3 июля, "Коммерсант", ссылаясь на данные американской организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Только за неделю с 22 по 28 июня, по оценкам издания, основанным на данных "Ренессанс Капитала", из фондов, ориентированных на российский рынок, выведено более 83 миллиона долларов.

Нынешний отток объясняется рядом причин, в первую очередь внутренними рисками, приведшими к ухудшению инвестиционного климата. Среди них - неоправдавшиеся ожидания сближения с США при новом президенте Дональде Трампе, обострение конфликта между "Роснефтью" и АФК "Система", а также падение цен на нефть.

Участники рынка допускают, что рублевые активы будут распродаваться и в дальнейшем, хотя и в меньших объемах, отмечает "Коммерсант".