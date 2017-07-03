Отрывок передачи "Код доступа" на радиостанции "Эхо Москвы"

- Добрый вечер. Юлия Латынина, «Код доступа», +7 985 970-45-45. И я говорю об уникальном иске компании Роснефть к «Системе» за то, что та плохо управляла Башнефтью. Я уже говорила, что в данном случае я не собираюсь заступаться за Евтушенкова как лично за владельца компании, потому что... Ну, скажем так, есть среди российских олигархов люди, которые брезговали злоупотреблять ФСБ, а есть среди российских олигархов люди, которые сами занимались тем же самым. И посмотрите, что происходило с сотовым оператором СМАРТС, когда к нему проявила интерес АФК «Система», посмотрите, на кого, как говорят, работал господин могущественный Воронин из ФСБ до того, как ушел в отставку. Так что в данном случае по-человечески мне не очень жалко. Но мы заметим, какую удивительную...

Вот, схема совершенно потрясающая. Значит, напомню. Сначала Евтушенков забирает Башнефть. И поскольку это происходит уже при Путине, то понятно, что всё это с Путиным согласовывалось. Потом выигрывает в придачу к Башнефти возможность разработки месторождения Титова и Требса. И ходят слухи, что всё это делается чуть ли не под Дмитрия Анатольевича Медведева, и чуть ли не он после отставки будет главой Совета директоров компании. То есть в 2011 году, когда покупали Титова и Требса, всё было еще нормально у компании. А уже в 2012-м после Болотной всё покатилось под гору, Евтушенкову поставили в вину, видимо, поставили в вину ставку на Медведева. И в итоге он попадает под домашний арест, у него отбирают ту самую компанию, которую не где-то при Ельцине забирали, а ту самую компанию, которую, очевидно, благословили его забрать в Кремле. И, вот, как выясняется, мало того, что забирают, так еще и задним числом за убытки сейчас готовы забрать всё.

Причем, там была уникальная история, потому что сначала Роснефть насчитала убытков 106 миллиардов рублей. А потом она пересчитала и сказала: «Нет, извините, там 170 миллиардов рублей», после чего 26 июня был арестован ряд активов АФК «Система». То есть это совершенно потрясающая схема.

Кто у нас там еще на очереди? Ну вот, группа Альфа, у которой тоже купили ТНК. А представляете, Роснефть завтра обнаруживает, что, оказывается, ТНК неправильно управлялась, и вчиняет Альфе там иск на 4 миллиарда долларов, и в качестве обеспечения арестовывает акции Альфа-Банка.

А еще у нас есть Сибнефть. Помните? Тоже там покупали. Вот, можно вчинить задним числом за то, что Сибнефть плохо управлялась, и там арестовать, я не знаю, в обеспечение акций Евраза.

Вот, самое страшное в этом что? Что вот таким способом можно отобрать сначала... То есть сначала ты забираешь кусочек, а потом под предлогом, что забранный тобой кусочек плохо управлялся, ты забираешь еще и всё целое.

И, конечно, у нас возникает вопрос. А, вот, компания Роснефть, которая утверждает, что всё другое плохо управлялось, она сама как управляется? Вот, мы знаем, как при Ходорковском, какая там была себестоимость нефти в том же самом Юганске. Вот, сейчас это у Роснефти можно узнать, какая там себестоимость нефти? Говорят, сильно повыше. Да?

И мы не то, что не знаем, как это управляется, мы не знаем, вообще какое финансовое состояние компании Роснефтегаз, держателя государственных пакетов Роснефти, Газпрома, Интер РАО. Мы это знаем потому, что как стало известно «Ведомостям» на этой неделе, правительство РФ робко подготовило поручение обеспечить доступность информации о финансовом состоянии Роснефтегаза.

То есть вдумайтесь в этот глубокий момент. Правительство не совсем уверено, да? Оно не имеет, видимо, доступа к этой информации, а Владимир Владимирович Путин в декабре 2016 года на большой пресс-конференции заявил, что из этих средств Роснефтегаза дополнительно финансируются разные проекты в серии науки, образования. Что, вот, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание, вот, Роснефтегаз это финансирует.

Социально значимые проекты они финансируют. Представляете, что это значит в переводе? Как это? Кто у нас там, Фонд социально значимых государственных проектов чем занимается? Мы знаем: он занимается обслуживанием особняков Медведева, у них самый социально значимый проект - это дворцы и яхты, и еще и уточки. Да? Вот, помните не-яхту не-Сечина, вот, на которой плавала не-княгиня не-Ольга?

И мы понимаем, что любой структурой, из которой траты идут помимо бюджета и тайные, они неизбежно идут на дворцы и яхты. Точка. Они так устроены, чтобы идти на дворцы и яхты, потому что на каждую копейку, которая расходуется в Сирии, там, на войну за Асада 99 копеек крадется. И копейка в Сирии, конечно, тоже крадется, только уже Асадом.

И вот чтобы посмотреть, как это распиливается, ну, достаточно посмотреть там на фантастическую историю с недопереворотом в Черногории. То есть, собственно, возникает вопрос: вот эти замечательные ребята - они внутри себя как руководят, что они предъявляют претензии к другим частным компаниям, что эти компании тоже можно было бы забрать?