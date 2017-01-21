Поиск социальных иждивенцев в Беларуси привел к отправке уехавшим из страны гражданам извещений уплатить "налог на тунеядство". Почему это произошло и чем чревато невыполнение требования?

В поисках денег белорусские власти не оставляют в покое так называемых "тунеядцев" - ими, согласно президентскому декрету "О предупреждении социального иждивенчества", являются граждане, не участвующие более полугода в финансировании госбюджета и не имеющие оснований для освобождения от налогов.

При этом письма из налоговых органов с требованием оплатить сбор в размере 20 базовых величин (в пересчете - немногим менее 175 евро) были отправлены и тем белорусам, кто учится или работает за рубежом. Возможность доказать необоснованность претензий в ряде случаев есть, но сам факт их предъявления для многих белорусов стал настоящим стрессом, а доказательство невиновности требуют сил и времени.

Не живешь в Беларуси - все равно заплати налог

До введения "налога на тунеядство" чиновники заявляли, что потенциальных его плательщиков в Беларуси - 400 тысяч, но к 15 ноября налоговые инспекции разослали извещения об уплате сбора лишь 50 тысячам граждан. Позже количество "тунеядцев" довели до планового: 13 января министерство по налогам и сборам доложило, что извещения, их в народе называют "письмами счастья", отправлены 400 тысячам человек.

Обсуждение темы в соцсетях и публичном пространстве свидетельствует о том, что налоговики разослали извещения, в том числе, и отсутствующим в Беларуси гражданам. И многие из них не знают, чем - помимо предусмотренного штрафа или административного ареста - грозит неуплата сбора.

Никаких официальных комментариев, почему так произошло, DW в налоговых органах получить не удалось. Однако в районных налоговых инспекциях Минска отвечают на некоторые вопросы тех, кто получил уведомление, или их родственников. Так, сотрудница одной из инспекций сообщила, что, согласно декрету, извещение считается врученным по истечению 10 дней со дня отправки - даже если указанный в письме адресат не расписался в получении.

"Уклоняться от получения извещения бесполезно"

То есть потенциальный плательщик реально может и не знать, что ему пришло извещение, если ему об этом не расскажут родственники, живущие по месту его прежней прописки в Беларуси. Далее, продолжила сотрудник налоговой, если адресат в 30-дневный срок не заплатит сбор и не отреагирует на письмо иным образом, "будем готовить документы в суд, и он вынесет решение".

Извещение из налоговой инспекции считает врученным через 10 дней после его отправления

А если человек даже не знает (поскольку живет за границей), что ему пришло такое извещение? "Это вопрос не к нам, мы всего лишь исполнители декрета, но уклоняться от получения извещения бесполезно, оно все равно будет считаться врученным", - объяснила сотрудница налоговой.

И добавила, что адресаты извещений могут столкнуться с проблемами при выезде из Беларуси как уклоняющиеся от налогов: "Кроме того, возможны проблемы, если они решат взять гражданство той страны, где физически находятся. Процедура предусматривает запрос в МИД. Оттуда с вопросом, есть ли у гражданина задолженность, обратятся к нам, и мы ответим "да", и паспорт другого государства не выдадут".

"У нас своя база плательщиков"

На вопрос, почему, выписывая извещения, не обратились к базе данных Госпогранкомитета, в районных налоговых инспекциях отвечают, что в каждой из них формируется своя база плательщиков. А почему люди должны оправдываться и доказывать, что отсутствовали в Беларуси более 183 дней в году и претензии к ним не обоснованны, чиновники не объясняют.

Между тем, как заявил DW представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, никаких сбоев в работе этого ведомства в последнее время не было. Автоматизированная система погранконтроля функционирует в штатном режиме, и любой гражданин может без проблем в 15-дневный срок получить ответ на электронный или отправленный по почте запрос о датах пересечения им госграницы.

И действительно, есть примеры, когда для аннулирования претензий налоговиков достаточно написать электронное обращение, указав в нем, что требование заплатить налог необоснованно, так как адресат физически находился за границей более полугода и заплатил налоги по месту проживания. А факт пересечения госграницы Беларуси можно проверить в базе данных Госпрогранкомитета.

Гораздо сложнее тем, кто работает или учится в России. Из-за фактического отсутствия контроля на границе между РБ и РФ учет уезжающих в Россию белорусов не ведется. И они должны предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие факт нахождения на российской территории. Например, контракт на работу, договор аренды жилья (что имеют далеко не все трудовые мигранты) или справку из налоговых органов РФ.

Декрет соткан из противоречий

Есть случаи, когда работающие за границей белорусы числятся в базах данных налоговой, как находящиеся на территории Беларуси. С такой проблемой столкнулся, например, редактор радио "Свобода" Франак Вечерко. Ему пришлось заказать справку в налоговой инспекции Чехии, на территории которой он находился более полугода и платил налоги.

Как сообщил в интервью DW глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, правозащитники получают сотни просьб о помощи в связи с "налогом на тунеядство", и большинство из них подтверждают, что президентский декрет юридически не системный. Он не вписывается в мировую практику налогообложения, так как, по оценке Гулака, по сути, не является ни налогом, подразумевающим получение дохода, ни сбором, предполагающим получение услуг. Отсюда следуют и остальные противоречия, разбираться с которыми вынуждены и чиновники, и обладатели белорусских паспортов, независимо от места их фактического проживания.

Помимо трудовых мигрантов непросто доказать необоснованность претензий к ним и живущим в самой Беларуси. Право освободить от уплаты сбора попавших в трудную жизненную ситуацию есть у местных органов власти, но нет четких инструкций, что считать таковой. Ведь помимо очевидных случаев, когда, например, работу теряет онкобольной, есть и другие сложные обстоятельства.