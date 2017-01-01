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Российские предприниматели приготовились к новым трудностям в экономике
10:16 21.12.2016 |
Хотя российский малый бизнес и привык к неблагоприятным экономическим условиям, он готовится к столкновению с новыми сложностями в 2017 году, говорится в исследовании Альфа-банка.
Ожидания небольших российских предприятий относительно экономики и бизнес-климата ухудшились, говорится в исследовании Альфа-банка «Пульс малого бизнеса». Индекс бизнес-ожиданий, который аналитики банка рассчитывают раз в полгода на основе 1,4 тыс. онлайн-интервью с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в ноябре составил минус 35 пунктов (этот показатель может колебаться от минус 100 до 100 пунктов). Это хуже чем шестью месяцами ранее, когда индикатор находился на отметке минус 28 пунктов. И если тогда индекс показал положительную динамику (вырос на 19 пунктов по сравнению с минус 47 пунктами осенью 2015 года), теперь вновь наблюдается отрицательная тенденция. Хуже всего перспективы российской экономики оценивают компании, занятые в производственной сфере (индекс - минус 40), а также в IT и строительстве (по минус 37). При этом к жизни в новых условиях малый бизнес приспособился, пишут авторы исследования (об этом же они говорили и в июне).
Бизнес ждет фиксации «стабильных правил игры» и позитивных решений от властей, «нацеленных на изменение условий для всех», но их нет, говорит вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович. Так, обсуждалось создание особого статуса для самозанятых налогоплательщиков, однако этого не произошло, приводит она пример. «Половинчатое решение» было принято и по надзорным каникулам, ввести которые с 2016 года поручил президент Владимир Путин, добавляет Алехнович. Решение касалось плановых проверок, однако на деле, как писал РБК со ссылкой на данные Генпрокуратуры, 66% проверок проходят вне плана. Кроме того, мера касается только малого бизнеса, а на средний «каникулы» не распространяются, подчеркивает Алехнович.
На ожидания бизнеса повлияла и ситуация с кадастровой оценкой недвижимости, говорит эксперт: в июле был введен мораторий на ее внеочередной пересмотр на три года, однако уже в декабре регионы получили право вводить или отменять это ограничение. Беспокоят бизнес и «постоянные обсуждения» изменений в размере страховых взносов, ставок налогов, возможной отмены пороговых значений для взносов во внебюджетные фонды. В понедельник глава Минфина Антон Силуанов вновь сообщил о планах рассмотреть вопрос со страховыми взносами - непонятно, как это изменит нагрузку на бизнес, добавляет собеседница РБК. Все это сочетается с тяжелой макроэкономической ситуацией, отсутствием понятной бизнесу долгосрочной экономической стратегии, недоступностью кредитов, введением неналоговых сборов и сносом нестационарных торговых объектов по всей стране, говорит она.
Российские чиновники и эксперты не раз заявляли о прохождении «дна» в экономике, а в третьем квартале ВВП впервые с 2014 года показал положительную динамику по сравнению с предыдущим кварталом, что технически означает конец рецессии. Но во многом это произошло за счет увеличения государственных инвестиций в крупные проекты, в частности строительные и оборонные, говорит первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Кроме того, господдержку и госзаказы зачастую получают компании, близкие к власти, подчеркивает он, а «малому бизнесу достается не так уж много». На небольших компаниях отражается и усиление работы контрольно-надзорных органов, добавляет он.
Оценка малыми компаниями текущей ситуации в ноябре этого года практически не изменилась, составив минус 67 пунктов по сравнению с минус 68 полугодом ранее, по данным Альфа-банка. Надежды на рост покупательной способности, которые они высказывали в прошлом опросе, не оправдались, подчеркивают аналитики: только 2% респондентов отметили улучшение этого показателя, тогда как рассчитывали на это в пять раз больше компаний.
При этом свое положение компании оценивают гораздо лучше, чем положение экономики в целом. Так, индекс текущей ситуации по компании составил минус 15 пунктов, поднявшись на один пункт по сравнению с оценкой шестимесячной давности. А индекс ожидания на следующие полгода остался в «положительной» части шкалы, хотя и снизился с 17 до девяти пунктов. «На фоне затянувшейся стагнации экономики «выживание» в текущих условиях становится более значимым критерием успеха. В результате растет число предпринимателей, которые считают свой бизнес успешным (на 3%)», - пишут эксперты Альфа-банка. «Если компании не испытывают позитива, то они сразу же закрываются, без позитивного настроя невозможно работать на рынке и преодолевать трудности», - отмечает Алехнович.
Альфа-банк также опросил респондентов о влиянии санкций на их бизнес. Только 5% компаний увидели в ограничениях положительную сторону, об отрицательном же влиянии заявили 38% (еще для 52% этого влияния нет, а 5% ответить затруднились). Таким образом, бизнес стал воспринимать санкции хуже, чем полгода назад (.pdf). Тогда об их плюсах говорили 6% респондентов, а о минусах - 32%.
Санкции оказывают влияние на деятельность 48% компаний, следует из ноябрьского опроса Российского союза промышленников и предпринимателей, причем речь идет как о западных санкциях, так и об ответном продуктовом эмбарго. Впрочем, в исследовании в основном участвовали представители крупного бизнеса. «Мы часто повторяем как мантру, что так называемые пресловутые санкции на нас не очень-то и влияют. Влияют. И прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий», - говорил в октябре Путин. Санкции «всем вредят», отметил на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев.
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