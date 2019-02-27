Минюст зарегистрировал решение НКЦБФР об утверждении изменений в положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Министерство юстиции зарегистрировало решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №854 "Об утверждении Изменений в Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг".

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

Указанное решение комиссии вносит изменения в положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденного решением комиссии от 3 декабря 2013 № 2826, зарегистрированного Министерством юстиции Украины 24 декабря 2013 № 2180/24713 (с изменениями).

Решение комиссии от 4 декабря 2018 года №854 вступает в силу со дня его опубликования в официальных источниках.

Эмитенты ценных бумаг могут применять решение комиссии от 4 декабря 2018 года №854 для предварительного использования во время раскрытия информации, предусмотренной законодательством.

Как сообщали Українські Новини, в середине февраля Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку авторизовала государственное учреждение "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" в качестве провайдера информационных услуг на фондовом рынке.

Теперь публичные акционерные общества, эмитенты ценных бумаг, общественно важные предприятия могут обнародовать финансовую информацию и передавать регулятору отчетность с помощью авторизованного провайдера, который обеспечит киберзащиту информации на современном уровне и равный доступ к ней заинтересованных лиц.