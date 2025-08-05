Долар США зміцнюється до основних світових валют

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок перед публікацією статданих з економіки США.

Інститут управління поставками опублікує значення липневого індексу ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) о 17:00 EET Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає підйом індексу до 51,5 пункту з 50,8 пункту місяцем раніше. Очікування збільшення індексу ISM Services підтримують американську валюту, зазначає Reuters.

Різке зниження липневого індексу виробничої активності ISM Manufacturing разом зі слабкими даними щодо ринку праці США спровокувало перегляд трейдерами очікувань щодо перспектив зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у вересні.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, трейдери оцінюють майже в 90% шанси на її зниження на 25 базисних пунктів, за даними FedWatch. Тижнем раніше така ймовірність ринок оцінював у 63%.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що американський ЦБ опустить ставку тричі поспіль по 25 б.п. починаючи з вересня. Вони також вважають за можливе, що ФРС знизить ставку одразу на 50 б.п., якщо серпневі дані з ринку праці покажуть подальше зростання безробіття.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,26%, ширший WSJ Dollar Index - 0,25%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 к. ч. у вівторок торгується на рівні $1,1534 порівняно з $1,1574 на закриття попередньої сесії.

Індекси менеджерів із закупівель (PMI), опубліковані у вівторок, показали зростання ділової активності в єврозоні в липні порівняно з попереднім місяцем. Фінальне значення зведеного PMI, що розраховується HCOB і S&P Global, склало 50,9 пункту порівняно з 50,6 пункту місяцем раніше. Індикатор сфери послуг зріс до 51 пункту з червневих 50,5 пункту. Обидва PMI, однак, були переглянуті з невеликим зниженням порівняно з попередніми оцінками.

У Великій Британії зведений PMI в липні знизився до 51,5 пункту з 52 пунктів, індекс сфери послуг - до 51,8 пункту з 52,8 пункту.

Увагу трейдерів спрямовано на засідання Банку Англії, підсумки якого буде підбито в четвер. Ринок чекає від британського ЦБ зниження базової ставки на 25 б.п. з поточного рівня в 4,25% річних.

Курс фунта до долара за даними на 14:50 к. ч. становить $1,3274 проти $1,3285 за підсумками торгів у понеділок.

Курс долара до єни піднялася до 147,65 єни з 147,09 єни напередодні. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1908 юаня порівняно з 7,1834 юаня за підсумками попередньої сесії.