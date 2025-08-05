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НБУ врегулював діяльність кредитних посередників у споживчому кредитуванні
14:45 05.08.2025 |
Національний банк України (НБУ) унормував діяльність кредитодавців і кредитних посередників у сфері споживчого кредитування, передбачивши вимоги до їхньої репутації, кваліфікації, договорів та розкриття інформації.
Як повідомив регулятор на своєму сайті у вівторок, нове положення про регулювання діяльності з надання споживчих кредитів за участю кредитних посередників - надавачів фінансових послуг замінює відповідні вимоги, що раніше діяли на підставі регулювання Нацкомфінпослуг.
Документ, зокрема, встановлює вимоги до бездоганної ділової репутації кредитних посередників, передбачає необхідність підтвердження ними знання профільного законодавства у сфері споживчого кредитування.
Крім того, між кредитним посередником і кредитодавцем має бути укладено внутрішнє положення щодо надання споживчих кредитів, а також посередницький договір, який обов'язково має містити визначені умови. Положення зобов'язує розкривати інформацію про кредитного посередника, визначаючи її зміст.
Документом також передбачено перелік випадків, у яких посередник не має права діяти в інтересах кредитодавця та зобов'язання кредитодавця здійснювати контроль за діяльністю кредитних посередників, з якими він співпрацює.
"Кредитодавцям та кредитним посередникам надано тримісячний строк для приведення своєї діяльності у відповідність до оновлених вимог", - зазначив регулятор.
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