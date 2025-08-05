Голова НБУ анонсував старт приватизації держбанків і назвав умову

Приватизація держбанків може стати ключем до інвестицій в Україну. Але спершу треба розробити загальну стратегію розвитку держбанків.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

Пишний повідомив, що вчора зустрівся з Регіональним директором World Bank у справах країн Східної Європи Бобом Сомом.

За його словами, вони мали "глибоку й змістовну розмову" щодо контексту, в якому Україна продовжує жити, а також щодо планів та кроків, необхідних для забезпечення швидкого економічного відновлення країни.

"Ще одне важливе питання розмови - приватизація державних банків. Погоджуюсь з паном Сомом, що старт приватизації дасть позитивний сигнал для інвесторів", - розповів Пишний.

Водночас він вважає, що такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків.

"Напрацювати таку стратегію маємо спільно з урядом та стейкхолдерами, щоб забезпечити концептуальне бачення розвитку державного банківського сектору України", - додав голова НБУ.

Державні банки

Нагадаємо, зараз у власності держави сім банків з 60. Це ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк, Перший інвестиційний банк.

За даними НБУ, 65,7% прибутку за I квартал 2025 року сформували державні банки. У I кварталі частка чистих активів держбанків залишалася на рівні 53,3%. Частка держбанків у коштах населення становить 62,9%.