Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 22:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Голова НБУ анонсував старт приватизації держбанків і назвав умову
14:35 05.08.2025 |
Приватизація держбанків може стати ключем до інвестицій в Україну. Але спершу треба розробити загальну стратегію розвитку держбанків.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.
Пишний повідомив, що вчора зустрівся з Регіональним директором World Bank у справах країн Східної Європи Бобом Сомом.
За його словами, вони мали "глибоку й змістовну розмову" щодо контексту, в якому Україна продовжує жити, а також щодо планів та кроків, необхідних для забезпечення швидкого економічного відновлення країни.
"Ще одне важливе питання розмови - приватизація державних банків. Погоджуюсь з паном Сомом, що старт приватизації дасть позитивний сигнал для інвесторів", - розповів Пишний.
Водночас він вважає, що такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків.
"Напрацювати таку стратегію маємо спільно з урядом та стейкхолдерами, щоб забезпечити концептуальне бачення розвитку державного банківського сектору України", - додав голова НБУ.
Державні банки
Нагадаємо, зараз у власності держави сім банків з 60. Це ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк, Перший інвестиційний банк.
За даними НБУ, 65,7% прибутку за I квартал 2025 року сформували державні банки. У I кварталі частка чистих активів держбанків залишалася на рівні 53,3%. Частка держбанків у коштах населення становить 62,9%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Три країни виділяють близько $500 млн на постачання зброї США Україні через НАТО
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%
|НБУ оновив вимоги до кредитних посередників на ринку небанківських фінансових послуг
|Долар США зміцнюється до основних світових валют
|НБУ врегулював діяльність кредитних посередників у споживчому кредитуванні
|Голова НБУ анонсував старт приватизації держбанків і назвав умову
|Європейські ринки акцій переважно зростають на сильних звітах компаній
Бізнес
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році
|Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії