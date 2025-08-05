Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 22:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ оновив вимоги до кредитних посередників на ринку небанківських фінансових послуг
15:48 05.08.2025 |
Кредитодавці та кредитні посередники до 6 листопада 2025 року повинні привести свою діяльність у відповідність до оновлених вимог регулювання діяльності з надання споживчих кредитів за участю кредитних посередників - надавачів фінансових послуг.
Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), це закріплено положенням, затвердженим постановою правління регулятора від 1 серпня 2025 року № 94, яке набирає чинності з 6 серпня 2025 року.
При цьому підкреслюється, що воно замінить відповідні вимоги Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).
Нове положення, зокрема, закріплює вимоги щодо бездоганної ділової репутації кредитних посередників, а також щодо рівня знання профільного законодавства зі споживчого кредитування, наявність внутрішнього положення про надання споживчих кредитів за участю кредитного посередника, укладеного з кредитодавцем, а також посередницького договору, в якому мають бути передбачені обов'язкові умови.
Крім того, оновлюються вимоги щодо обов'язкового розкриття інформації про кредитного посередника та зміст відповідної інформації, а також обов'язок кредитодавця здійснювати контроль за діяльністю кредитних посередників, з якими він співпрацює.
Уточняються випадки, у яких кредитний посередник не має права здійснювати посередницьку діяльність в інтересах кредитодавців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Три країни виділяють близько $500 млн на постачання зброї США Україні через НАТО
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%
|НБУ оновив вимоги до кредитних посередників на ринку небанківських фінансових послуг
|Долар США зміцнюється до основних світових валют
|НБУ врегулював діяльність кредитних посередників у споживчому кредитуванні
|Голова НБУ анонсував старт приватизації держбанків і назвав умову
|Європейські ринки акцій переважно зростають на сильних звітах компаній
Бізнес
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році
|Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії