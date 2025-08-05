НБУ оновив вимоги до кредитних посередників на ринку небанківських фінансових послуг

Кредитодавці та кредитні посередники до 6 листопада 2025 року повинні привести свою діяльність у відповідність до оновлених вимог регулювання діяльності з надання споживчих кредитів за участю кредитних посередників - надавачів фінансових послуг.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), це закріплено положенням, затвердженим постановою правління регулятора від 1 серпня 2025 року № 94, яке набирає чинності з 6 серпня 2025 року.

При цьому підкреслюється, що воно замінить відповідні вимоги Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Нове положення, зокрема, закріплює вимоги щодо бездоганної ділової репутації кредитних посередників, а також щодо рівня знання профільного законодавства зі споживчого кредитування, наявність внутрішнього положення про надання споживчих кредитів за участю кредитного посередника, укладеного з кредитодавцем, а також посередницького договору, в якому мають бути передбачені обов'язкові умови.

Крім того, оновлюються вимоги щодо обов'язкового розкриття інформації про кредитного посередника та зміст відповідної інформації, а також обов'язок кредитодавця здійснювати контроль за діяльністю кредитних посередників, з якими він співпрацює.

Уточняються випадки, у яких кредитний посередник не має права здійснювати посередницьку діяльність в інтересах кредитодавців.