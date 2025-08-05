Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій переважно зростають на сильних звітах компаній

13:35 05.08.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси переважно зростають у вівторок завдяки позитивним корпоративним звітам.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:55 EET піднявся на 0,36%, становив 542,54 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,35%, німецький DAX - 0,5%, французький CAC 40 - 0,18%, італійський FTSE MIB - 0,1%, іспанський IBEX 35 втратив 0,25%.

Трейдери оцінюють економічні дані та продовжують стежити за ситуацією у сфері світової торгівлі.

Індекси менеджерів із закупівель (PMI), опубліковані у вівторок, показали зростання ділової активності в єврозоні в липні порівняно з попереднім місяцем. Фінальне значення зведеного PMI, що розраховується HCOB і S&P Global, становило 50,9 пункту порівняно з 50,6 пункту місяцем раніше. Індикатор сфери послуг зріс до 51 пункту з червневих 50,5 пункту. Обидва PMI, однак, були переглянуті з невеликим зниженням порівняно з попередніми оцінками.

Підвищення обох PMI в липні порівняно з попереднім місяцем було відзначено в Німеччині, в Італії та в Іспанії, тоді як у Франції вони знизилися.

Тим часом, промвиробництво у Франції в червні збільшилося на 3,8% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Національне статистичне управління Insee. Зростання стало найістотнішим з липня 2020 року.

Звіт статистичного управління Євросоюзу, також опублікований у вівторок, показав підвищення цін виробників у єврозоні в червні на 0,8% порівняно з травнем. Зростання було відзначено після трьох місяців зниження. У річному вираженні ціни виробників збільшилися на 0,6%.

До лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 входять акції Diageo Plc (+6,7%) і Infineon Technologies (+4,5%).

Британський виробник алкоголю Diageo скоротив чистий прибуток у 2025 фінроці на 39%, при цьому його виручка перевершила прогнози ринку. Компанія підвищила цільовий показник економії на витратах на наступні три роки до $625 млн з $500 млн.

Infineon скоротила чистий прибуток у третьому фінкварталі на 24%, що виявилося гіршим за прогнози ринку. Водночас операційний прибуток без урахування разових факторів німецького виробника напівпровідникової продукції перевершив очікування, як і рентабельність за цим показником. Крім того, компанія поліпшила прогноз маржі скоригованої EBITDA на поточний фінрік.

Вартість паперів BP Plc піднялася на 2,7%. Квартальні результати британської нафтогазової компанії виявилися сильнішими за прогнози. Крім того, BP оголосила про підвищення квартальних дивідендів і анонсувала новий buyback на $750 млн.

Капіталізація Hugo Boss зросла на 3,4%. Німецький виробник одягу та аксесуарів збільшив чистий прибуток у другому кварталі на 27%, при цьому показник перевершив прогнози ринку, як і виручка.

Помітне зниження на торгах у вівторок демонструють акції німецької Fresenius Medical Care (-4,4%). Скоригований операційний прибуток виробника обладнання для діалізу в минулому кварталі зріс на 9%, до 476 млн євро, що виявилося гіршим за середній прогноз аналітиків у 492 млн євро.

Ціна паперів швейцарської рекрутингової компанії Adecco Group опустилася на 3,9%, незважаючи на її сильну звітність за другий квартал.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6845
  0,1056
 0,25
EUR
 1
 48,0914
  0,2556
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3359  0,05 0,13 41,9022  0,06 0,13
EUR 47,8811  0,02 0,05 48,5685  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6950  0,09 0,22 41,7083  0,10 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес