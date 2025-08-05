Європейські ринки акцій переважно зростають на сильних звітах компаній

Європейські фондові індекси переважно зростають у вівторок завдяки позитивним корпоративним звітам.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:55 EET піднявся на 0,36%, становив 542,54 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,35%, німецький DAX - 0,5%, французький CAC 40 - 0,18%, італійський FTSE MIB - 0,1%, іспанський IBEX 35 втратив 0,25%.

Трейдери оцінюють економічні дані та продовжують стежити за ситуацією у сфері світової торгівлі.

Індекси менеджерів із закупівель (PMI), опубліковані у вівторок, показали зростання ділової активності в єврозоні в липні порівняно з попереднім місяцем. Фінальне значення зведеного PMI, що розраховується HCOB і S&P Global, становило 50,9 пункту порівняно з 50,6 пункту місяцем раніше. Індикатор сфери послуг зріс до 51 пункту з червневих 50,5 пункту. Обидва PMI, однак, були переглянуті з невеликим зниженням порівняно з попередніми оцінками.

Підвищення обох PMI в липні порівняно з попереднім місяцем було відзначено в Німеччині, в Італії та в Іспанії, тоді як у Франції вони знизилися.

Тим часом, промвиробництво у Франції в червні збільшилося на 3,8% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Національне статистичне управління Insee. Зростання стало найістотнішим з липня 2020 року.

Звіт статистичного управління Євросоюзу, також опублікований у вівторок, показав підвищення цін виробників у єврозоні в червні на 0,8% порівняно з травнем. Зростання було відзначено після трьох місяців зниження. У річному вираженні ціни виробників збільшилися на 0,6%.

До лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 входять акції Diageo Plc (+6,7%) і Infineon Technologies (+4,5%).

Британський виробник алкоголю Diageo скоротив чистий прибуток у 2025 фінроці на 39%, при цьому його виручка перевершила прогнози ринку. Компанія підвищила цільовий показник економії на витратах на наступні три роки до $625 млн з $500 млн.

Infineon скоротила чистий прибуток у третьому фінкварталі на 24%, що виявилося гіршим за прогнози ринку. Водночас операційний прибуток без урахування разових факторів німецького виробника напівпровідникової продукції перевершив очікування, як і рентабельність за цим показником. Крім того, компанія поліпшила прогноз маржі скоригованої EBITDA на поточний фінрік.

Вартість паперів BP Plc піднялася на 2,7%. Квартальні результати британської нафтогазової компанії виявилися сильнішими за прогнози. Крім того, BP оголосила про підвищення квартальних дивідендів і анонсувала новий buyback на $750 млн.

Капіталізація Hugo Boss зросла на 3,4%. Німецький виробник одягу та аксесуарів збільшив чистий прибуток у другому кварталі на 27%, при цьому показник перевершив прогнози ринку, як і виручка.

Помітне зниження на торгах у вівторок демонструють акції німецької Fresenius Medical Care (-4,4%). Скоригований операційний прибуток виробника обладнання для діалізу в минулому кварталі зріс на 9%, до 476 млн євро, що виявилося гіршим за середній прогноз аналітиків у 492 млн євро.

Ціна паперів швейцарської рекрутингової компанії Adecco Group опустилася на 3,9%, незважаючи на її сильну звітність за другий квартал.