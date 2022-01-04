Коммерческие помещения в составе жилых комплексов подорожали на 15%, - эксперт

Стоимость коммерческих помещений в составе жилых комплексов увеличилась в среднем на 10-15%, сообщила генеральный директор АН Park Lane Виктория Барабаш.

По ее словам, в некоторых случаях рост достигал 20%, речь идет о наиболее востребованных помещениях, расположенных в новостройках высокого класса, как в центре Киева, так и на Левом берегу столицы.

"Рост цен на коммерческие помещения последовал за ощутимым ростом цен на жилую недвижимость. Спрос в 2021 году был высоким практически на все виды недвижимости. На это повлиял в том числе отложенный спрос, который сформировался за время карантина в прошлом году", – сообщила Барабаш.

По данным АН Park Lane, купить нежилое помещение в составе ЖК в центральной части Киева в 2021 году можно было за $2-5 тыс./кв. м в зависимости от площади и назначения объектов. В правобережных Голосеевском, Соломенском, Святошинском районах цена составила $1,5-3 тыс/кв. м.

Что касается аренды, то, по ее словам, в течение года отмечалось "выравнивание" стоимости аренды до уровня 2019 года, до начала пандемии.

"В среднем рост составил 10-15% в зависимости от характеристик объекта", - сообщила Барабаш.

Арендные ставки в центральной части Киева и в объектах недвижимости высокого класса, как на Левом, так и на Правом берегу столицы составили – $25-40/кв. м/мес.

В районах, отдаленных от центра на Правом берегу (Голосеевский, Соломенский, Святошинский районы), арендовать объекты можно было в 2021 году за $15-25/кв. м/мес.

По словам Барабаш, наиболее востребованными как для покупки, так и для аренды были помещения площадью в 40-150 кв. м для офисов и 80-250 кв. м для размещения различных видов бизнеса.

Среди трендов рынка коммерческих помещений в ЖК эксперт выделила "миграцию" арендаторов из одних локаций в другие.

"Смена занимаемых площадей наблюдается на рынке при любых экономических, политических и других условиях. В то же время данная тенденция стала более проявленной, усилилась в 2020 году в связи с пандемией и продолжилась в меньшей мере в 2021 году. В зависимости от стратегии, компании выбирали наиболее интересные для них помещения", – сообщила Бабабаш.

Покупателям и арендаторам в 2021 году также были наиболее интересны помещения с ремонтом, в которые можно сразу заехать и начать работу.

"Примерно 70% покупателей и арендаторов интересовались именно такими помещениями. В приоритете традиционно были объекты, расположенные вблизи станций метрополитена и/или удобных транспортных развязок, которые позволяют добраться в любую часть Киева за 30-45 минут", - сообщила Бабабаш.

АН Park Lane входит в Корпорацию First Realty Group, зарегистрировано в Украине в 2006 году. На сегодняшний день функционирует 6 офисов компании, с которыми сотрудничают около 400 профессиональных консультантов по недвижимости.