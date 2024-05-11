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Кабмін виділив із резервного фонду 750 мільйонів для ГУР

23:41 10.05.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 749,7 млн гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави", - написав Мельничук.
За матеріалами: Економічна правда
 

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