Українські аграрії вже засіяли понад чотири мільйони гектарів ярих культур

На контрольованій Україною території вже засіяно 4 млн 320,2 тис. гектарів зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Зокрема, кукурудзи засіяно на площі 2838 тис. га, ячменю - 779,9 тис. га, пшениці - 244,9 тис. га, гороху - 161,6 тис. га, вівса - 165 тис. га.

Зазначається, що за минулий тиждень аграрії посіяли 912, 9 тис. га ярих культур. У лідерах сільгоспвиробники Чернігівщини, де засіяно 157,9 тис. га.

Аграрії Київщини засіяли 32,3 тис. га пшениці, 44,3 тис. га ячменю, 5,8 тис. га гороху та 6,5 тис. га вівса. Аграрії Дніпропетровщини засіяли 28,3 тис. га пшениці, 50,5 тис. га ячменю, 14,28 тис. га гороху, 1,2 тис. га вівса.

На Тернопільщині - 18,9 тис. га пшениці, 63,6 тис. га ячменю, 3,6 тис. га гороху та 5,1 тис. га вівса. У Сумській області - 18,2 тис. га пшениці, 17,9 тис. га ячменю, 5,6 тис. га гороху та 9,8 тис. га вівса.

На Житомирщині -17,5 тис. га пшениці, 19,3 тис. га ячменю, 3 тис. га гороху та 26,5 тис. га вівса. У Хмельницькій області засіяли 14,8 тис. га пшениці, 59,1 тис. га ячменю, 2,6 тис. га гороху та 2,5 тис. га вівса. На Чернігівщині - 12,3 тис. га пшениці, 16,5 тис., га ячменю, 5,9 тис. га гороху та 23,1 тис. га вівса.

Соняшнику посіяно 3 963,7 тис. га, сої - 1 201,3 тис. га, цукрових буряків - 250,1 тис. га.

Як повідомлялось, у Донецькій області, незважаючи на зсув лінії фронту, аграрії планують засіяти 214 тисяч гектарів ярих культур.